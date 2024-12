Arrestato 19enne a Ponte San Giovanni per spaccio di cocaina: Carabinieri in azione

I Carabinieri della Stazione di Ponte San Giovanni hanno arrestato un 19enne, di origini albanesi, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, una pattuglia della Stazione di Ponte San Giovanni ha sottoposto a controllo il giovane straniero, che transitava a bordo della sua auto a fari spenti. Il giovane ha insospettito da subito i Carabinieri, non riuscendo a fornire spiegazioni plausibili circa il luogo ove fosse diretto, oltre che manifestare un’evidente agitazione.

I militari hanno deciso di procedere a perquisizione personale e veicolare, sorprendendolo in possesso di 14 dosi di cocaina per un totale di 12 grammi. Le operazioni di ricerca, estese a casa del giovane, hanno consentito agli operanti di rinvenire anche materiali per il confezionamento, nonché 2.270 euro in contanti, verosimile provento delle attività di spaccio.

All’esito degli accertamenti, il 19enne è stato arrestato dai Carabinieri. Il Giudice del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto, applicando all’interessato la misura del divieto di ritorno nella regione Umbria con confisca del denaro sequestrato.