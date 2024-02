Alla media Di Betto: "educare con l’arte". Laboratori da provare

“Educare attraverso l’arte”: la media di Betto sabato apre le sue porte per far sperimentare l’offerta formativa, unica nel suo genere. L’invito, rivolto a tutti gli studenti delle classi quinte elementari, è a partecipare ad un laboratorio artistico gratuito in cui si farà scoprire cosa significhi educare attraverso l’arte. Il laboratorio si svolgerà dalle 15,30 alle 17,30 e sarà possibile partecipare alle diverse attività in programma negli spazi di viale Roma 15.

Prenotazione obbligatoria allo 0755722086.