Al volante ubriaco. Ritirata la patente

Tempo d’estate e movida, tempo di controlli. I carabinieri hanno intensificato i servizi di pattuglia sul territorio nei giorni scorsi fermando tra gli altri anche un uomo che si era messo al volante con un tasso alcolemico di cinque volte superiore al consentito.

Le attività sono state condotte in orari diversi da parte di tutti i reparti della Compagnia di Città di Castello che hanno eseguito, mirati posti di controllo "al fine di identificare persone e veicoli in ingresso e in uscita dai principali centri dell’Altotevere".

Nel corso delle attività sono stati più di 70 gli automezzi controllati e oltre 100 le persone identificate. Sono state invece 7 le infrazioni alle norme del codice della strada, tutte riguardanti condotte di guida pericolose dovute anche all’uso di sostanze vietate. In particolare due cittadini tifernati controllati dai militari nei pressi della stazione sono risultati positivi al controllo etilometrico, marcando una positività - in un caso - ben oltre cinque volte il limite consentito. Per loro, oltre alla denuncia, anche le sanzioni accessorie del ritiro della patente e del fermo amministrativo dei mezzi.

I militari dell’Arma in centro storico, durante i medesimi controlli, hanno infine rinvenuto alcune dosi di marijuana e segnalato per questo un giovane.

Tutte le forze dell’ordine annunciano ulteriori controlli anche nei prossimi giorni nel comprensorio dell’Altotevere per monitorare i vari territori anche nel corso delle ferie estive. In questa stagione anche il Comune ha rimodulato i turni della polizia locale per intensificare i controlli di notte.