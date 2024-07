Al via “One“, le Notti dell’estate. Serate tra lo svago e la riflessione

Al via oggi One, Orvieto notti d’estate, il festival che fino al 9 agosto proporrà 32 serate nel segno della piacevole evasione, dell’intrattenimento e della riflessione. Il programma è stato presentato da Roberta Pedetti, subentrata nel ruolo di presidente ad Alessandro Punzi. Ad affiancarla la vicepresidente Emanuela Leonardi. Segretario Valentina Settimi. Quattro i consiglieri: Daniela Tordi, Riccardo Campino, Stefano Malentacchi e Daniele Perali. Luogo principale si conferma il Giardino dei lettori della biblioteca comunale. Al centro di One il cinema con la proiezione alle 21.30 di 19 film selezionati da Guido Barlozzetti, di cui tre con ospite Paolo Zucca, regista di Vangelo secondo Maria (12 luglio), la ricercatrice Mjriam Abu Samra per Salt of the sea ( 23 luglio) e il giornalista Salvatore Kahlout per I bambini di Gaza. Sulle onde della libertà (29 luglio). E poi ancora, tra gli altri, Gloria, The Holdovers, La zona d’interesse", Palazzina Laf, Oppenheimer, La sindrome degli amori passati, Past Lives. Cinque, le presentazioni di libri: Giobbe Covatta con Il commosso viaggiatore ( 3 luglio), Anna Cherubini con Diventeremo amiche (9 luglio), Stefano Boldrini con La filosofia della corsa e Roberto Pace con Tacco e punta fino in fondo 16 luglio), Roberta Casasole con Donne tipo 1 (22 luglio), Tiziana Ferrario con Cenere (24 luglio). Quattro gli eventi musicali: A zonzo- Swing Italian Ballads con Tony Micory, Ale Deflorio, Buddy Ricci; l’omaggio ai Nirvana dei Niumonia a 30 anni dalla scomparsa di Kurt Cobain, Tango che canti l’amore con Pierluigi Ferrari, Mercedes Marieva e Samuele Mazza. Spazio anche alla danza, a cura di Milena Zullo e Cristiano Castaldi; al teatro (Pietro Orlandi fratello con Valerio Di Benedetto); all’archeologia con Giorgio Rocca, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Orvieto, e Claudio Bizzarri.

Cla.Lat.