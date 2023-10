Al via gli interventi di ripavimentazione. Le strade interessate

Sono partiti i lavori di ripavimentazione dei selciati del centro storico. Il primo intervento riguarda via Loggia dei Mercanti, a partire da lunedì scorso, e per ridurre al minimo i disagi alla circolazione il cantiere sarà suddiviso in due tratti. La prima parte dell’intervento che si protrarrà fino al 3 novembre interesserà il tratto dall’intersezione con via della Commenda a piazza della Repubblica, il secondo tratto, dal 4 novembre al primo dicembre, il tratto dall’intersezione con piazza Ranieri all’intersezione con via della Commenda. Fino al 4 novembre viene interrotta la circolazione veicolare e pedonale in via Loggia dei Mercanti, nel tratto compreso tra l’intersezione con via della Commenda e Piazza della Repubblica. Il senso unico di marcia del tratto di via Loggia dei Mercanti, direzione da piazza Ranieri fino all’intersezione con via della Commenda, viene invertito nel senso opposto.