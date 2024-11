Al via “2gether“, la mini rassegna di improvvisazione

La stagione perugina dell’Improvvisazione teatrale targata Voci e Progetti si arricchisce di una nuovissima proposta, che porta sul palcoscenico del Teatro Riccini di Ponte Felcino, la mini rassegna “2gether“ con tre modi di interpretare l’improvvisazione teatrale, tre performance emozionanti e originali. Primi due appuntamenti oggi e domani. Stasera alle 21 va in scena “Love Song”, con Cecilia Fioriti e Fabrizio Lobello, accompagnati dalle musiche di maestro Alessandro Cristofori: insieme scopriranno quante sfumature ha l’amore, quante note, colori e ritmi. Domani, sempre alle 21 sarà la volta dello spettacolo “Latte in polvere di palcoscenico”: il tema della maternità e del femminile in tutte le sfumature, in un carosello di personaggi ed emozioni, raccontato da Mariadele Attanasio e Margherita Gravagna con le musiche di Vittorio Gravagna. Niente copioni: solo il talento e la fantasia per dare vita a storie di ogni genere con un musicista che improvvisa atmosfere musicali. L’ultimo spettacolo sarà il 7 dicembre. Ingresso a 15 euro, ridotto 10, prenotazioni su www.vocieprogetti.it