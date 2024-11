Acquedotto, ok al progetto esecutivo

PERUGIA - Nell’ultima seduta di giunta è stato approvato il progetto esecutivo di consolidamento dell’acquedotto di via Appia, facente parte del progetto Art Bonus, per un importo complessivo di 625mila euro a sostituzione e modifica dell’intervento già inserito nell’elenco dei beni Art Bonus 2016, finanziato con 400mila euro dalla Brunello Cucinelli Spa L’acquedotto, ubicato in via Appia è ciò che resta del grande acquedotto pubblico, che dal 1254 adornerà la pubblica fonte di Piazza Maggiore. In seguito, dismessa la sua funzione nella prima metà del XIX, l’acquedotto tra topografia e opera ingegneristica, tra città e paesaggio è diventata una tra le vedute di maggior pregio del centro antico di Perugia. A seguito di un’indagine visiva unita ad un accurato rilievo, sono emersi diversi livelli di criticità a carico dei materiali da costruzione e nell’assetto strutturale dell’acquedotto frutto della cattiva regimazione delle acque meteoriche che ha provocato gravi fenomeni di infiltrazione. Il progetto di restauro prevede la pulizia del paramento murario e la rimozione degli elementi vegetazionali e delle efflorescenze da attacchi biologici, con l’utilizzo di prodotti specifici; e un’idropulitrice finalizzata alla rimozione delle croste. Le parti di muratura in laterizio che presentano lacune e fratture saranno ricostruite con materiale analogo alle superfici danneggiate. A completamento degli interventi sulle murature, saranno applicati prodotti protettivi al fine di rallentare il degrado dei materiali. Per quanto riguarda la pavimentazione, si propone di sostituire le lastre di porfido attualmente presenti, ritenute incongrue in relazione ai materiali da costruzione prevalenti, con pianelle in cotto fatto a mano.