A Gubbio la ’Banca del cuore’. Parola d’ordine prevenzione

Il Jumbo Truck di Banca del Cuore farà tappa a Gubbio. Si tratta di una campagna nazionale che ha toccato e toccherà le piazze di 28 città italiane nell’ambito di una campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare promossa dalla ’Fondazione per il Tuo cuore dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri’, facente parte del più ampio Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare "Banca del Cuore". L’iniziativa, che prevede la presenza di un truck attrezzatissimo, posizionato in Piazza 40 Martiri, che dal 9 all’11 dicembre, dalle 9 alle 19, permetterà a tutti di effettuare uno screening completo alla presenza di medici e infermieri. Ne ha parlato il responsabile di CardiologicaEuro Capponi: "A tutti i cittadini che si rivolgeranno al Truck verrà consegnata una Bancom Heart personale, una card unica al mondo che permette l’accesso 24 ore su 24 al proprio elettrocardiogramma, a tutti gli esami cardiologici e di laboratorio eseguiti e a molti altri parametri. Tutti i dati verranno custoditi in una "cassaforte" virtuale che consente di connettersi dall’Italia e/o dall’estero alla "Banca del Cuore" per consultare o scaricare i propri dati clinici ogni volta che lo si desidera, o metterli a disposizione del proprio medico curante o a quello di un Pronto Soccorso in caso di emergenza". Il sindaco Fiorucci e l’assessore Rughi hanno detto di "aver accolto con entusiasmo questa proposta che apre le porte della prevenzione anche a chi, per motivi economici o banalmente per trascuratezza, da tempo non si sottopone a esami medici. Ritengo che quella accesa dal truck sarò una delle più importanti luci in questo Natale, una luce fatta di prevenzione, di salvaguardia della salute e di promozione di stili di vita sani". Federico Minelli