A Biagio scontro camper-furgone, incendio esteso alle sterpaglie. Mezzo pesante a fuoco a Torgiano

Perugia, 14 agosto 2024 – Incidente alle 11 sulla statale 671 in località Biagio: coinvolti un camper e un furgone. A seguito dell’incidente si è sviluppato un incendio di sterpaglie lungo la suddetta strada. I feriti nell’incidente sono stati soccorsi dai Vigili del fuoco del distaccamento di Orvieto e gli operatori del 118. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.

Nel primo pomeriggio invece sulla strada statale 3bis Tiberina (E45) la carreggiata in direzione sud è stata temporaneamente chiusa all’altezza dello svincolo di Pontenuovo/Torgiano (km 60,500) in provincia di Perugia, a causa di un mezzo pesante incendiato. Il traffico in direzione Terni è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.