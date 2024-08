Malnutriti, assetati e sofferenti: la Forestale salva 7 cani lasciati al sole

Gubbio, 8 agosto 2024 - Sette cani malnutriti, lasciati sotto il sole in un ricovero senza tettoia e in pessime condizioni igieniche. Così li hanno trovati i Carabinieri Forestali di Gubbio e Valfabbrica. I militari sono intervenuti in un terreno in una frazione di Gubbio insieme con il personale del servizio veterinario della USL Umbria1.

Nella radura c'erano 5 segugi italiani, 1 lagotto romagnolo e 1 meticcio, tutti con regolare microchip, rinchiusi in una zona con erba alta e fitta, senza alberi o tettoia che potessero fare ombra.

I poveri animali da subito si presentavano in una condizione di forte criticità, senza riparo dal sole, senza acqua e poco cibo. Viste le alte temperature registrate in queste giornate estive, l’assenza di spazi all’ombra, la scarsa disponibilità di acqua, i militari non hanno avuto dubbi: era necessario sequestrare gli animali che si mostravano sofferenti, assetati e affamati. I cani sono stati trasportati al canile sanitario comprensoriale di Ferratelle. Il proprietario è stato denunciato per il reato di detenzione di "animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze" che prevede l’arresto fino a 1 anno o l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.