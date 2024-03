ARezzo, 23 marzo 2024 – Verso il sold out la VII edizione del Gran Galà dello Sport “Città di Castiglion Fiorentino” che, lunedì 25 marzo, alle ore 21, porterà al Teatro Comunale “Mario Spina” dieci grandi nomi dello sport italiano e internazionale.

Organizzato dal Comune di Castiglion Fiorentino con la collaborazione della Fondazione Fair Play Menarini e con i patrocini del CONI e del Ministero per lo Sport e i Giovani, l’evento ricorderà, attraverso i riconoscimenti consegnati, dieci grandi personaggi sportivi del passato: l'indimenticato centauro castiglionese Fabrizio Meoni, l'innovatore del calcio italiano Corrado Viciani, il mostro sacro dei pedali Alfredo Martini, il pugile Mario D’Agata, il pallavolista Vigor Bovolenta, il tennista aretino Federico Luzzi, il mediano viola Bruno Beatrice, il campione del mondo Paolo Rossi, l'allenatore Gianni di Marzio, e il giornalista Mario Sconcerti.

In una serata benefica, i cui proventi saranno devoluti, come da tradizione, alla Confraternita di Misericordia di Castiglion Fiorentino, si alterneranno i premiati in una vera e propria parata all'insegna dei sani valori dello sport: dal pilota castiglionese Gioele Meoni, primo tra gli italiani nell'ultima Dakar, al CT della Nazionale maschile francese di pallavolo, Andrea Giani; dal pugile cinque volte campione europeo, Efrem Calamati, a una leggenda del ciclismo su strada come Gianni Bugno, passando per il giornalista sportivo Alberto Polverosi. Spazio, poi, a giovani talenti sportivi come il tennista azzurro classe 2007, Andrea De Marchi e Giacomo Corona, attaccante della Primavera dell'Empoli. Gli altri riconoscimenti in ambito calcistico andranno ad una grande gloria del calibro di Enrico Chiesa, al capitano del Parma Calcio, Enrico Delprato e al tecnico-rivelazione del Bologna, Thiago Motta.

Condotto anche quest'anno da Matteo Marzotti e Ludovica Scardia, il Gran Galà andrà in onda sull'emittente nazionale Sportitalia. La serata non sarà, inoltre, avara di sorprese e grandi ospiti: tra questi anche l'ex calciatore Alessandro Calori che, sul palco del "Mario Spina" presenterà il suo libro "L'arte del calcio" scritto insieme ad Aldo Dolcetti.

"Nato dalla mia volontà di dare il giusto risalto a due grandi sportivi castiglionesi quali sono stati Corrado Viciani e Fabrizio Meoni, quest’anno, l’appuntamento del Gran Galà si è consacrato salendo alla ribalta nazionale, grazie ai prestigiosi patrocinii di CONI e Ministero dello Sport, e per la caratura dei personaggi che arrivano a Castiglion Fiorentino per ricevere un premio capace di dare lustro alla nostra concezione di sport e quella che ci hanno ispirato i dieci grandi personaggi che, con gratitudine, andiamo a celebrare” conclude il Sindaco Mario Agnelli.

