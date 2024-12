Unione Polisportiva Policiano, i premi per l’Atleta dell’Anno 2024

Arezzo, 6 dicembre 2024 – La Unione Polisportiva Policiano raduna il meglio del podismo aretino a conclusione della 32^ edizione del Grand Prix dove si assegnano i premi per l’Atleta dell’Anno 2024.

Quest’anno la vittoria è andata a Serluca Andrea della Polisportiva Policiano che ha partecipato a tutte le 16 gare del Grand Prix mantenendo una condotta costante e continua con un vantaggio di circa 150 sul compagno di squadra Stefano Bettarelli che invece di gare ne ha fatte 14 mentre al 3° posto sempre della Polisportiva Policiano Giovanni Ciambriello vincitore 2 anni fa del Grand Prix.

In campo femminile ancora una tripletta della Polisportiva Policiano con la vittoria di Giulia Sadocchi che ha condotto una stagione in crescita vincendo tantissime gare, al 2° posto Valentina Rossi staccata di circa 200 punti come pure Valentina Mattesini vincitrice lo scorso anno del Grand Prix (quest’anno qualche infortunio ne hanno condizionato il rendimento).

Nelle varie categorie le vittorie sono andate all’aretino Michele Pastorini fra gli assoluti che si è migliorato notevolmente dai 10.000 metri alla maratona passando dalla mezza maratona con risultati importanti.

Nei master la vittoria a Maurizio Maggi del Casentino , nei veterani al senese Roberto Volpi mentre nella categoria argento la vittoria è andata al perugino Mauro Covarelli e negli oro all’altro umbro Lucio Floridi che ha staccato tutti in modo netto.

Nel settore femminile Noemi Trippi di Castiglion F.no nelle assolute che si è migliorata tantissimo in questa stagione, nelle master la montevarchina Marianna Radicchi e nelle veterane sempre di Montevarchi Laura Carbonai.

Nel settore giovanile in campo Maschile Ettore Severi su Pietro Fiorilli e Lorenzo Annetti mentre in quello femminile Clara Severi vince su Sara Refi e Elena Maggi.

Il Grand Prix 2024 è stato un successo nel cui contenitore sono racchiuse le gare più importanti della provincia di Arezzo a cominciare dalla Scalata al Castello, alla Maratonina città di Arezzo, ai Campionati Italiani Assoluti di Corsa, al Capodanno di Corsa , al Green Trail di San Zeno , la Corsa dell’Acqua , la Parcocorsa ,la Mezzamaratona del Casentino, la Corsa della Coop.FI, al circuito delle Vertighe per finire con il Trail di Lignano Memorial Annetti/Gibin a Lerchi di corsa, insomma una serie di gare sempre con atleti di ottimo livello che si sono confrontati per siglare il proprio nome in ognuno di queste gare.

Durante la serata verranno consegnati riconoscimenti a tutti gli atleti che hanno ottenuto ottimi risultati nella stagione che sta per concludersi.

Verranno premiati Sponsor che hanno contribuito alla realizzazione delle manifestazioni più importanti mantenendo alto il nome di Arezzo in tutta Italia per la corsa su strada.

L’occasione è anche quella di ringraziare i volontari che nonostante le sempre maggiori difficoltà, sono riusciti con il loro impegno a mantenere alto il livello organizzativo.