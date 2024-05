Arezzo, 4 maggio 2024 – Un’edizione da record per il trofeo giovanile di pallacanestro “Guido Guidelli”. La Scuola Basket Arezzo ha archiviato la trentanovesima edizione della manifestazione con un bilancio particolarmente positivo dove sono stati registrati numeri da primato in termini di presenze in campo e sugli spalti che hanno testimoniato la bontà di un format volto ad abbinare sport e turismo. Il torneo “Guidelli”, infatti, è riuscito a confermarsi come un volano per la promozione e la valorizzazione del territorio con circa millesettecento persone che, per tre giorni, hanno soggiornato in quattordici alberghi convenzionati e in altre strutture della Provincia, garantendo un significativo indotto economico. Le cartine e i dépliant distribuiti dalla Fondazione Arezzo Intour sono andati esauriti in poche ore, mentre i volontari della Sba sono stati a disposizione per fornire ogni informazione utile per conoscere le bellezze locali, sostenendo i flussi turistici verso la città e le vallate.

Sul piano sportivo, invece, il trofeo ha visto alternarsi in campo un totale di settecentocinquanta atleti e atlete di trentotto squadre delle categorie Under13 e Under14 che, provenienti da tutta Italia dalla siciliana Virtus Trapani alla friulana United Cividale, sono stati protagonisti di ottantuno partite divise tra otto palazzetti di quattro Comuni: Arezzo, Civitella in Val di Chiana, Laterina Pergine Valdarno e Castiglion Fibocchi. Gli spostamenti delle formazioni tra i palazzetti e le strutture alberghiere sono stati curati, per la prima volta, direttamente dalla stessa Scuola Basket Arezzo che ha attivato un servizio navetta con tre pullman Gran Turismo e sei pulmini, mettendo dunque in campo un ulteriore sforzo funzionale per l’ottimale svolgimento della manifestazione. Un ulteriore dato fa riferimento alla generale organizzazione del trofeo “Guidelli” che, negli ultimi otto mesi, ha impegnato circa quaranta volontari che hanno dedicato il loro tempo per curare ogni dettaglio fuori e dentro dal campo. Questo bilancio permette di guardare al futuro del torneo con particolare entusiasmo e motivazioni in vista del 2025 quando verrà giocata la quarantesima edizione. «Il trofeo “Guidelli” è stato un successo sotto ogni punto di vista - commenta Mauro Castelli, presidente della Sba. - In ambito sportivo, infatti, avevamo raggiunto con largo anticipo il “sold-out” di iscrizioni con ben trentotto squadre arrivate da tutta la penisola che hanno permesso di ammirare le gesta di tante giovani promesse della pallacanestro italiana. La Fondazione Arezzo Intour ha inoltre reso noto come le presenze alberghiere nella città di Arezzo nei giorni dell’evento abbiamo subito un incremento rispetto al 2023 con un’occupazione alberghiera fino al 90% e noi, con un certo orgoglio, possiamo affermare di aver contribuito al raggiungimento di questi numeri, con la consapevolezza che il turismo sportivo possa essere una risorsa fondamentale per il territorio».