Arezzo, 2 settembre 2024 – Torneo di Scacchi, eventi sportivo che continua a riscuotere successo

Sabato 31 agosto, si è svolto a Sansepolcro l'attesissimo Torneo di Scacchi, un evento che ha visto la partecipazione di numerosi appassionati, sia locali che provenienti dalle città delle regioni del centro Italia.

I giocatori, suddivisi per categorie in base al loro livello di esperienza, si sono confrontati in avvincenti sfide che hanno messo alla prova le loro abilità strategiche e tattiche. Durante il torneo, si sono visti scontri serrati, culminati in partite decisive che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all'ultima mossa.

La manifestazione, svoltasi nel Palazzetto dello sport di Sansepolcro, è stata organizzata da ASD Firenze Scacchi e ASD Scatto Matto di Città di Castello, di cui presidente è Daniel Scivales, vettore ormai trentennale degli scacchi nella Valtiberina.

Questa la classifica finale del Torneo:

1° Marco Caprino, presidente del Circolo Pratese degli Scacchi

2° Jacopo Testi di Sansepolcro

3° Massimo La Rosa della La Spezia

Altri risultati dei giocatori della vallata:

4° assoluto e primo della fascia 1800-2000 Andrea Chimenti di San Giustino

6° assoluto e miglior over60 Gaggiottini Manfredo di Anghiari, in passato scacchista di fama nazionale.

Al seguente link la classifica completa - https://vesus.org/tournament/ID8TvvYd?pairingsRound=5&selectedTab=tournament.standing

L'evento è stato non solo un'occasione per gli appassionati di scacchi di mettersi alla prova, ma anche un momento di incontro e scambio tra generazioni diverse, unendo giovani promesse e veterani del gioco.

La giornata si è conclusa con la cerimonia di premiazione, durante la quale sono stati consegnati i trofei ai primi classificati. Da parte dell’Amministrazione comunale è sempre più grande il ringraziamento per tutti gli organizzatori e i partecipanti che hanno dato vita a questa importante giornata. Appuntamento al prossimo anno per un'altra entusiasmante edizione del torneo.