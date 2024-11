Arezzo, 11 novembre 2024 – Si interrompe a La Spezia la striscia positiva della BC Servizi Arezzo Il PalaSprint rimane stregato per gli amaranto che vengono sconfitti in Liguria

Spezia Basket Club-BC Servizi Scuola Basket Arezzo 83-75 Parziali: 22-18; 45-37; 63-59 Spezia: Carpani 10, Pettinaroli 15, Ramirez 5, Vespa ne, Gogishvili 5, Merlo 15, Gazzon ne, Leporati ne, Morciano 15, Loschi 5, Tedeschi 2, Dias 11. All. Diacci BC Servizi Scortica 6, Toia 3, NIca ne, Iannicelli 11, Buzzone 24, Lemmi 2, Prenga 13, Vagnuzzi ne, Kader 5, Terrosi, Bischetti 11. All.Fioravanti Ass.Liberto Non si infrange il tabù PalaSprint per la BC Servizi Scuola Basket Arezzo ch si deve arrendere allo Spezia in trasferta con il punteggio di 83 a 75. Costruita per un campionato di vertice la formazione ligure era reduce da quattro stop consecutivi ed ha tirato fuori una prestazione tecnica e caratteriale che ha messo in difficoltà il quintetto amaranto, dopo una partenza in equilibrio infatti con il primo quarto chiuso sul 22-18 i locali hanno dato il primo strappo alla partita portandosi sul +9 dopo un canestro di Gogishvili (27-18 all'11'). La BC Servizi si affida a Buzzone per ricucire lo strappo con un contro break di 5-0, Carpani e Pettinaroli però con due triple portano lo Spezia per la prima volta avanti di 10 lunghezze riuscendo poi a controllare fino all'intervallo con la squadra di coach Diacci avanti 45-37. Al rientro in campo dagli spogliatoi il tema della gara non cambia, padroni di casa a provare a dare la spallata decisiva ed Arezzo che con le unghie rimane attaccata alla partita nonostante lo Spezia trovi sempre la soluzione da 3 punti nei momenti di difficoltà. In difesa però gli amaranto stringono le maglie sul finire del terzo quarto e con un canestro sulla sirena di Iannicelli riescono ad andare all'ultimo mini intervallo sotto di 4 lunghezze 63-59. Gli ultimi dieci minuti si aprono con due triple di Morciano e Merlo che riaprono il divario tra le due squadre, lo Spezia sfrutta il momento positivo e si riconquista 12 punti di vantaggio a 6 minuti dalla fine 81-69. La BC Servizi cerca la rimonta ma ogni volta che si avvicina agli avversari non riesce ad essere cinica come in altre occasioni concedendo qualche rimbalzo offensivo agli avversari che poi risulterà determinante nell'esito finale della partita. Le due squadre infatti smettono di segnare a tutto vantaggio di bianconeri di casa che gestiscono il vantaggio fino alla sirena finale che sancisce la vittoria dello Spezia. Da rimarcare la prestazione di Buzzone che è stato protagonista di un 6/7 da 3 punti ed un 28 di valutazione alzando per ultimo bandiera bianca per la squadra di coach Fioravanti. Termina dunque dopo quattro partite la striscia vincente della BC Servizi che rimane comunque nelle parti alte della classifica in attesa della sfida di domenica prossima quando al Palasport Estra arriverà San Miniato che affianca gli amaranto a quota 10 punti alle spalle della capolista Empoli.