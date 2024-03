Arezzo, 27 marzo 2024 – Otto titoli regionali per la Chimera Nuoto ai Campionati Toscani Giovanili Invernali. Il secondo fine settimana dell’importante manifestazione regionale è stato dedicato alla sessione maschile e ha visto la società aretina festeggiare otto ori, otto argenti e sette bronzi, con un totale di ventitré medaglie che si aggiungono alle nove della settimana precedente conquistate nelle categorie femminili. La somma di tutti i risultati ha permesso alla Chimera Nuoto di centrare due ottavi posti nelle classifiche generali di Cadetti e Ragazzi tra le società di tutta la Toscana, fornendo indicazioni positive in vista dei Campionati Italiani Giovanili in calendario tra venerdì 5 e mercoledì 10 aprile.

Tra i grandi protagonisti della prova sono rientrati Gabriele Gambini del 2005 e Gabriele Mealli del 2007 che sono entrambi riusciti a laurearsi campioni regionali in tre specialità e a mettersi al collo ben sei medaglie a testa. Gambini ha gareggiato nella categoria Cadetti dove è arrivato primo nei 200 stile libero, nei 100 dorso e nei 400 stile libero, secondo nei 200 dorso e nei 100 stile libero, e terzo nei 200 misti, mentre nella categoria Juniores è sceso in vasca Mealli che ha vinto nei 400, 800 e 1500 stile libero ed è arrivato secondo nei 50, 100 e 200 stile libero. Le altre medaglie d’oro sono state festeggiate da Tommaso Senesi che, tra i Ragazzi, ha ottenuto il primo posto nei 100 dorso e nei 100 farfalla, il secondo posto nei 100 stile libero e il quarto posto nei 50 stile libero. Particolarmente positive sono state anche le prove tra i Ragazzi di Riccardo Rosi del 2008 (secondo nei 200 dorso, terzo nei 100 dorso e quarto nei 200 farfalla), di Alessio Menchetti del 2009 (terzo nei 200 rana e nei 400 misti, quinto nei 100 rana, sesto nei 200 misti e settimo nei 400 stile libero) e di Simone Sandroni del 2010 (terzo nei 100 farfalla, quinto nei 200 farfalla e settimo nei 50 stile libero), infine gli ultimi podi individuali sono stati raggiunti negli Juniores da Fabio Ferrari del 2006 (secondo nei 200 farfalla, quarto nei 100 farfalla, nei 200 stile libero e nei 200 dorso, e quinto nei 100 dorso) e da Matteo Trojanis del 2006 (terzo nei 100 stile libero, quarto nei 50 farfalla e sesto nei 50 stile libero e nei 100 farfalla). L’ottimo livello dei nuotatori della Chimera Nuoto è stato confermato dalla staffetta 4x100 stile libero della categoria Juniores dove Ferrari, Mealli, Trojanis e Matteo Lucci hanno conquistato la medaglia di bronzo. Il gruppo aretino in vasca ai campionati di Livorno ha infine fatto affidamento su Jacopo Bartolini, Giulio Bracciali, Matteo Capanni, Tommaso Gepponi, Lorenzo Menchetti, Leonardo Raffi, Leonardo Rossi e Francesco Sassoli che hanno centrato buoni piazzamenti a testimonianza della bontà del percorso di preparazione impostato al Palazzetto del Nuoto dallo staff tecnico con Marco Licastro, Adriano Pacifici e Mattia Esposito, con il coordinamento del direttore sportivo Marco Magara e il sostegno dei preparatori atletici Matteo Cetarini e Luca Ricciarini.