Arezzo, 28 agosto 2024 – Ordine d'arrivo internazionale sotto il diluvio nella classica di Cesa, il trofeo Santa Lucia per Elite e Under 23 giunto alla 101esima edizione, una delle corse in categoria più vecchie d'Italia. Vittoria del ventiduenne britannico Matthew Kingston (Mg K Vis) con 7" su un quartetto regolato dallo sloveno Zak Erzen (Team Friuli) un ragazzo di neanche 19 anni, bronzo nel 2023 agli Europei juniores, terzo Francesco Di Felice (Hopplà) poi Monister (Mbh Bank Colpack) e Guerra (Zalf Fior). Pioggia battente soprattutto negli ultimi due giri, in particolare nell'ultimo, con brusco abbassamento della temperatura. Corsa organizzata dal Gs Cesa con Barbagli e Malentacchi in prima fila, percorso cambiato, prima sei giri a largo raggio, poi tre più corti con la novità di uno strappo impegnativo a Marciano. Gara caratterizzata da una fuga di 13 corridori, poi ridotti a 11, quindi l'attacco di un quintetto nella fase decisiva, i primi dell'ordine di arrivo. Nel corso della tornata conclusiva, sotto un autentico diluvio, l'attacco vincente di Kingston che si esaltava sotto l'infuriare del maltempo, resisteva al ritorno dei compagni di fuga e del gruppo inseguitore e conquistava il primo successo stagionale. Un applauso ai 55 ragazzi arrivati dei 128 partenti, con corridori e squadre di qualità per una corsa antichissima. E' il momento degli inglesi in questa categoria. Terzo successo in pochissimi giorni. Dopo Wood alla Freccia dei Vini e Harding a Corsanico, ecco l'acuto di Kingston in provincia di Arezzo.

Ordine d'arrivo

1) Matthew Kingston (Gran Bretagna - Mg K Vis) Km 169 in 4h01' 56" media 42,057

2) Zak Erzen (Slovenia -Team Friuli) 7"

3) Francesco Di Felice (Hopplà Petroli Firenze)

4) Angelo Monister (Mbh Bank Colpack)

5) Andrea Guerra (Zalf Fior)

6) Capra (Team Friuli) 31" - 7) Andreaus (Team Friuli) 8) Magli (Mastromarco) 9) Bauce (Mg K Vis) 10) Manenti (Hopplà Petroli)