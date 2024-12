Arezzo, 17 dicembre 2024 – Luca Amendola consulente Lega di serie C. Il professionista aretino consolida il suo ruolo nel mondo del calcio

Si consolida il ruolo di Luca Amendola, professionista aretino del settore delle assicurazioni, titolare dell’agenzia di Firenze di Cattolica Assicurazioni. Oltre al suo lavoro con società di calcio di serie A e B, infatti, Amendola è ormai stabilmente inserito come collaboratore della Lega di Serie C nel ruolo di consulente assicurativo. “Un’esperienza importante che mi consente di entrare in contatto con società di tutta Italia, da Trento a Messina -, commenta Luca Amendola. Il mondo del calcio ha una sua specificità rispetto a ogni altro tipo di azienda e per questo necessità anche nel settore assicurativo di professionalità specifiche per consentire alle società di operare al meglio. Sono molto contento per l’ottimo rapporto che si è creato con il Presidente, con i dirigenti e con tutta la struttura della Lega, nonché con le società con le quali sono già entrato in contatto. È un mondo in continua evoluzione e in costante crescita, al quale fornisco con entusiasmo il mio know-how”, conclude Luca Amendola.