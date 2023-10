Arezzo, 13 ottobre 2023 – L’Intrepida 2023 è ufficialmente iniziata con “Intrepidi a Scuola”, incontro riservato agli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado di Anghiari e Monterchi. Non poteva esserci modo migliore per inaugurare la serie di eventi in programma in questa edizione. È stata infatti una meravigliosa mattinata incentrata sull’importanza dei valori della Carta Etica dello Sport, organizzata dal Gruppo Sportivo Fratres Dynamis Bike in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Anghiari e di Monterchi, con i Comuni di Anghiari e di Monterchi, Fondazione Progetto Valtiberina e Teatro di Anghiari, che ha visto come testimonial Fred Morini, ex corridore professionista oggi nello staff della Nazionale Italiana di Ciclismo e soprattutto Amico da sempre de L’Intrepida. Dalle sue parole sono emersi tanti spunti che hanno coinvolto gli studenti affrontando vari temi legati al modo corretto di vivere lo sport (e non solo).

Il programma degli eventi proseguirà senza sosta nelle giornate di venerdì (con la presenza in teatro di Gianni Bugno, Giovanni Battaglin e Giorgia Bronzini nella serata “Aspettando L’Intrepida” alle ore 21:00) e di sabato per arrivare al momento clou de L’Intrepida, la cicloturistica su biciclette d’epoca che si svolgerà domenica ad Anghiari con partenza da Piazza Baldaccio e con la possibilità di scegliere tra i tre percorsi (42 km, 85 km e 120 km) caratterizzati da splendidi ristori.

Per partecipare necessario presentarsi al via con bicicletta antecedente il 1987 e abbigliamento consono. Ad oggi gli ISCRITTI alla pedalata sono GIA’ OLTRE QUOTA 750 e ci si potrà ancora ISCRIVERE FINO A SABATO SERA di persona presso la sede della Misericordia di Anghiari (in Corso Matteotti, 129). Tutti gli eventi in programma e i percorsi su www.lintrepida.it. Alla pedalata parteciperanno tra gli altri gli ex campioni Gianni Bugno, Francesco Moser, Gianbattista Baronchelli, Giorgia Bronzini, Fabiano Fontanelli e lo stesso Fred Morini.

Tanti gli aspetti che caratterizzano anche questa edizione de L’Intrepida, che come sempre si svolge in uno dei Borghi più Belli d’Italia e sulle strade della Battaglia di Anghiari: la passione per il ciclismo, la bellezza dei luoghi, le eccellenze eno-gastronomiche, la storia, la cultura, l’amicizia, il divertimento e il coinvolgimento dei giovani (sabato, tra l’altro, la prima edizione de L’Intrepidina a loro riservata).

Vi Aspettiamo ad Anghiari perché domenica 15 ottobre il fascino della storia e quello del cicloturismo d’epoca si fonderanno in una sola grande manifestazione. “Prendi la tua vecchia bicicletta allora, vestiti senza tempo e pedala dentro la storia… Stavolta non bisogna essere soldati, ma intrepidi ciclisti”.