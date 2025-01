L’Arezzo Calcio Femminile rinnova con la calciatrice Giorgia Fortunati il contratto fino a giugno 2025

Arezzo, 10 luglio 2024 – L’Arezzo Calcio Femminile comunica di aver raggiunto l’accordo con la calciatrice Giorgia Fortunati per il rinnovo del contratto fino a giugno 2025.

Difensore classe 2002, Fortunati si appresta ad iniziare la terza stagione consecutiva in maglia amaranto. Nella scorsa stagione ha collezionato 15 presenze, prima che il brutto infortunio al ginocchio rimediato il 18 febbraio nella partita esterna contro la Lazio la costringesse ad un lungo stop.

In questi giorni Fortunati sta ultimando il suo percorso di riabilitazione e quando inizierà il campionato sarà pronta a rientrare in campo per dare il suo contributo in termini di corsa, tecnica e temperamento.