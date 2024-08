L’Arezzo Calcio Femminile, ecco lo staff tecnico e sanitario della squadra Primavera per la stagione 2024/2025

Arezzo, 6 agosto 2024 – L’Arezzo Calcio Femminile è entusiasta di annunciare la composizione dello staff tecnico e sanitario della squadra Primavera per la stagione 2024/2025. «Siamo pronti ad affrontare questa nuova avventura con un team di professionisti altamente qualificati, che lavoreranno con passione e competenza per guidare le nostre giovani calciatrici verso nuovi successi e una crescita costante.

Staff Tecnico Primavera

Alla guida della squadra ci sarà Simone Gori, un allenatore con una profonda esperienza e una conoscenza dettagliata sia di calcio giovanile che di prime squadre. Simone ha avuto esperienze significative in varie squadre, inclusa l'ultima posizione come allenatore della formazione maschile del Centro Storico Lebowski. Sarà il punto di riferimento per le nostre giovani atlete, grazie alla sua capacità di sviluppare talenti e di mettere in campo strategie tattiche efficaci.

Accanto a lui, come allenatore in seconda, avremo Eugenio Failli. Eugenio, con le sue competenze e la sua dedizione, sarà un prezioso supporto per Simone e un arricchimento fondamentale per tutto lo staff tecnico.

La preparazione atletica sarà nelle mani esperte di Stefania Cecconi. Cecconi avrà il compito di mantenere e migliorare le condizioni fisiche delle giocatrici, garantendo che siano sempre al top per affrontare le sfide della stagione.

Carlo Alberto Leccardi si occuperà della preparazione specifica dei portieri, utilizzando la sua esperienza e le sue tecniche avanzate per assicurare prestazioni di alto livello tra i pali. A supportarlo ci sarà Massimo Marcacci, che contribuirà con il suo supporto e la sua competenza alla crescita e alla formazione dei nostri giovani portieri.

Jacopo Poggesi sarà il nostro team manager, una figura chiave per la gestione operativa e organizzativa della squadra. Grazie alla sua esperienza e professionalità, siamo certi che tutto funzionerà in modo efficiente e professionale.

Staff Sanitario

A capo dello staff sanitario continuerà a esserci il Dr. Genc Kapxhiu, che assicurerà che tutte le nostre giovani calciatrici ricevano le migliori cure mediche e la prevenzione degli infortuni necessaria. Il suo impegno sarà fondamentale per il benessere e la salute dell’intera squadra. Inoltre, siamo lieti di annunciare che Susanna Maccarino sarà la nostra fisioterapista. Maccarino vanta una grande conoscenza nel settore ed ha maturato una notevole esperienza nella società ACF Arezzo, garantendo un'attenzione speciale alla riabilitazione e al recupero delle atlete.

Siamo inoltre felici di annunciare che la nostra squadra Primavera disputerà il campionato di Primavera 1 nella stagione 2024/2025. Questa sarà un'importante opportunità per le nostre giovani atlete di misurarsi ai massimi livelli del calcio giovanile femminile.

L’Arezzo Calcio Femminile augura a tutto lo staff della Primavera un buon lavoro e una stagione ricca di soddisfazioni. Siamo sicuri che, con la loro professionalità e dedizione, raggiungeremo traguardi importanti e favoriremo la crescita delle nostre giovani promesse.