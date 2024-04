La Polizia vince la prima edizione della Discobolo Cup

Arezzo, 13 aprile 2024 – Si è giocata venerdì 12 aprile presso l’oratorio di San Leo la prima edizione della Discobolo Cup, quadrangolare di calcio a cinque con gare da 15 minuti e composto dall’esordiente Clericus Arretium, Polizia di Stato, Giornalisti e Consiglieri Comunali, organizzato dal Centro Sportivo Italiano – Comitato di Arezzo.

La gara iniziale ha visto - dopo un momento di preghiera - la rappresentativa dei parroci della Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, allenata da mister Mario Palazzi, giocare con la Polizia di Stato, con quest’ultima rappresentanza capace di vincere 4-1. La prima rete ufficiale della storia per la Clericus Arretium è stata firmata da Don Leslly Massamba. Nell’incontro successivo i Giornalisti di Arezzo hanno battuto 1-0 i Consiglieri Comunali. Nel secondo turno i Giornalisti sono riusciti a vincere sempre 1-0 contro la squadra del tecnico Palazzi mentre la Polizia ha avuto la meglio 5-0 sui Consiglieri. Nel terzo ed ultimo turno, è terminata a reti bianche la sfida tra la Clericus e i Consiglieri Comunali, con quest’ultimi che alla fine si sono imposti ai calci di rigore. Nella finalissima, nonostante i Giornalisti siano riusciti a passare in vantaggio per primi, i rappresentanti della Polizia hanno sollevato il trofeo del primo posto siglando ben cinque reti.

Questi i convocati della Clericus Arretium per la prima Discobolo Cup: Don Adalberto (Poppi), Don Andrzej Zalewski (Rettore Seminario), Don Chinonso Madu (Tegoleto), Don Leslly Loubassou Massamba (Badia Agnano), Lorenzo Bernardini (CSI Arezzo), Don Salvatore Scardicchio (Ponticino), Don Stanislas Aimé Cocou Alimagnidokpo (Castiglion Fiorentino), Don Yvon Bienvenu Mabandza (Agazzi), Fra Marco (Santuario delle Vertighe), Don Michal Gorski (San Leo), Don Isaac Chinemerem Chima (Pratantico), Reginald (Seminarista), Don Antony (Sant'Andrea Pigli)

Graduatoria finale:

1° Posto – Polizia di Stato

2° Posto – Giornalisti

3° Posto – Consiglieri Comunali

4° Posto – Clericus Arretium