La giovane ginnasta aretina Ginevra Bindi premiata dal Calcit

Arezzo, 29 marzo 2025 – Un'atleta simbolo premiata dal Calcit. La giovane ginnasta aretina Ginevra Bindi riceverà un riconoscimento domani, domenica 30 marzo, alle ore 10,30 in occasione della terza edizione della Festa dei Bambini organizzata dal Calcit ad Arezzo Feiere e Congressi. Il Comitato Autonomo per la lotta contro i tumori consegnerà il premio all'atleta della società di ginnastica ritmica Giuseppe Falciai per i risultati ottenuti in Grecia ad Atene in occasione dell'Aphrodite Cup durante il suo esordio come ginnasta individualista junior della nazionale di ginnastica ritmica.

"Siamo felici dei risultati raggiunti dalla giovane ginnasta aretina" dicono il presidente Giancarlo Sassoli e il vicepresidente Siro Piantini "e riteniamo che i suoi successi possano essere da stimolo e un esempio per tanti bambini e ragazzi. Ginevra è una giovane aretina che è sempre stata vicina al Calcit. La ricordiamo da bambina ai nostri mercatini dei Ragazzi impegnata insieme alla sorella Letizia a fare solidarietà. Per anni, piccolissima, ha prestato il suo volto al Calcit finendo per essere il testimonial dei manifesti delle edizioni di via Fiorentina e anche protagonista di spot televisivi con i quali abbiamo promosso alcune edizioni. Adesso vederla calcare pedane internazionali con indosso la maglia della nazionale italiana e ottenere risultati agonistici importanti è quindi per noi aretini motivo di orgoglio. Inoltre siamo convinti che la sua passione per la ginnastica, la sua determinazione e costanza nel perseguire i suoi sogni e nell'ottenere risultati prestigiosi, nonostante la sua giovane età, possono essere un esempio per tante bambine e bambini, ragazze e ragazzi. Per queste motivazioni abbiamo ritenuto importante premiarla in occasione della terza edizione della festa dei bambini nella convinzione che Ginevra possa essere un modello da seguire per portare avanti i valori dei corretti stili di vita e dei sani principi legati anche allo sport che proprio con la festa dei bambini intendiamo promuovere per sensibilizzare i giovani e le loro famiglie".