La Chimera Nuoto in luce al Meeting d’Inverno di Firenze

Arezzo, 1 febbraio 2024 – La Chimera Nuoto proiettata verso i Campionati Invernali Giovanili Regionali. La manifestazione, in programma tra venerdì 15 marzo e domenica 24 marzo a Livorno, rappresenta il più importante appuntamento della prima parte di stagione della società aretina che vedrà scendere in vasca decine di nuotatori di varie età che negli ultimi mesi sono riusciti a centrare la qualificazione nelle diverse specialità. Il percorso di preparazione ai campionati toscani è scandito da una serie di tappe di avvicinamento e, l’ultima di queste, è andata in scena a Firenze con il secondo Meeting d’Inverno dove i ventiquattro atleti della Chimera Nuoto hanno festeggiato otto ori, dieci argenti e sette bronzi.

Particolarmente entusiasmante è stata la prova di Tommaso Senesi del 2009 che si è piazzato primo nei 100 farfalla e nei 100 dorso, secondo nei 50 stile libero e nei 100 stile libero, e terzo nei 200 misti, poi un ottimo bilancio è stato registrato da Gaia Burzi del 2007 che è arrivata prima nei 50 stile libero e nei 400 misti, seconda nei 100 stile libero e terza nei 200 misti. La gioia della vittoria è stata vissuta anche da Sofia Donati del 2007 (prima nei 50 dorso e seconda nei 100 dorso) e, nella categoria Ragazze, da tre nuotatrici del 2010: Vittoria Ermini (prima nei 50 rana, seconda nei 100 rana e terza nei 200 rana), Natalia Mazzeschi (prima negli 800 stile libero) e Maria Sole Sacchetti (prima nei 50 dorso). Ottime prestazioni sono state inoltre siglate da Alessio Menchetti del 2009 (secondo nei 50 rana e nei 200 rana, e terzo nei 400 misti), da Anna Viola Falchi del 2010 (seconda nei 50 rana e nei 200 rana tra le Ragazze), da Riccardo Rosi del 2008 (secondo nei 200 dorso e terzo nei 200 farfalla), da Tommaso Gepponi del 2007 (terzo nei 50 stile libero) e da Eleonora Mazzeschi del 2008 (terza nei 100 rana). La squadra della Chimera Nuoto presente al Meeting d’Inverno era infine completata da Jacopo Bartolini, Giulio Bracciali, Viola Calvo Pegna, Matteo Capanni, Giusi Fiorucci, Gaia Formelli, Mattia Gambini, Greta Viola Maraghini, Lorenzo Menchetti, Sveva Pancini, Leonardo Raffi, Leonardo Rossi e Simone Sandroni.

Tre giovani atleti della Chimera Nuoto, nel frattempo, si sono messi alla prova a San Marino in una gara di spessore internazionale, il ventunesimo Meeting del Titano, dove hanno vissuto un’importante occasione di confronto e di crescita. Questa trasferta ha registrato buone prove cronometriche da parte di Gabriele Gambini del 2005 che ha chiuso per dodicesimo i 200 misti, per tredicesimo i 400 stile libero e per diciassettesimo i 200 stile libero, di Fabio Ferrari del 2006 che ha archiviato al quindicesimo posto i 200 farfalla e di Gabriele Mealli del 2007 che, dopo gli ottimi risultati del 2023 culminati nella convocazione nella nazionale giovanile italiana, ha confermato un buono stato di forma in vista dei Campionati Invernali Giovanili Regionali.