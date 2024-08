Il Palazzetto del Nuoto di Arezzo verso la ripartenza delle attività

Arezzo, 20 agosto 2024 – Il Palazzetto del Nuoto di Arezzo verso la ripartenza. La prima data fissata sul calendario è lunedì 26 agosto con l’apertura della segreteria che tornerà a disposizione della cittadinanza per fornire tutte le informazioni relative alle attività previste all’interno della struttura per la stagione 2024-2025, poi le settimane successive saranno caratterizzate da una serie di iniziative promozionali dove sarà possibile provare le diverse discipline di nuoto e fitness in acqua. La volontà è di anticipare la vera e propria partenza dei corsi programmata da lunedì 16 settembre con lezioni gratuite rivolte a bambini, ragazzi e adulti dove vivere un primo approccio al mondo dell’acqua, facendo affidamento sulle esperienze e sulle professionalità dei tecnici della Chimera Nuoto.

Un corso gratuito di nuoto sarà previsto tra lunedì 2 settembre e giovedì 12 settembre quando verranno proposte un totale di otto lezioni in cui apprendere le fondamenta della disciplina e migliorare la tecnica dei quattro stili, per muoversi in acqua in serenità e sicurezza. I partecipanti verranno divisi in gruppi omogenei a seconda delle diverse fasce d’età, partendo dalla Scuola Nuoto per Bambini dai quattro ai sei anni, passando dalla Scuola Nuoto per Ragazzi dai sette ai diciassette anni e arrivando alla Scuola Nuoto per Adulti dai diciotto ai cento anni. Nelle stesse date saranno previsti i corsi gratuiti di fitness in acqua dove mettersi alla prova tra tante discipline diversificate per l’intensità, le metodologie di allenamento, l’altezza della vasca, la tipologia degli esercizi e gli attrezzi utilizzati, con lezioni a ritmo di musica per divertirsi, socializzare e rimettersi in movimento. Ognuna delle otto giornate prevederà più attività tra Acqua Bike, Acqua Circuit, Ginnastica Funzionale o Acqualta, con una particolare attenzione ai percorsi pre e post partum della Ginnastica per Gestanti dove svolgere attività fisica con esercizi per preparare il corpo al parto o per riabilitarne successivamente tutte le funzioni. Un ulteriore appuntamento sarà rivolto specificatamente ai neonati con il primo Baby Acquatic’s Day della stagione che è stato fissato per domenica 15 settembre e che si rivolgerà alle famiglie con bambini tra zero e quattro anni: genitori e figli staranno in vasca insieme per vivere una lezione in cui conoscere il metodo di educazione acquatica infantile con cui imparare a “baby-nuotare”. Per ulteriori informazioni sulle attività promozionali in programma nel mese di settembre è possibile visitare la pagina facebook “Palazzetto del Nuoto Centrosportchimera”, mentre per iscriversi ai corsi sarà necessario recarsi alla segreteria del Palazzetto del Nuoto o scrivere a [email protected].