Arezzo, 28 febbraio 2025 – Il Centro Taekwondo Arezzo ha festeggiato due ori alla Insubria Cup. Quattro atleti della società aretina, guidati dal maestro Andrea Rescigno, hanno combattuto alla manifestazione internazionale di Busto Arsizio e sono riusciti a conquistare ottimi risultati a confronto con circa mille atleti provenienti da Italia, Francia, Spagna e San Marino. L’Insubria Cup rientra tra gli appuntamenti più partecipati della prima fase di stagione e configura un privilegiato banco di prova in vista dei campionati italiani in programma nel mese di aprile, con i portacolori del Centro Taekwondo Arezzo che hanno ottenuto ottime indicazioni per la tecnica, la preparazione e il carattere dimostrati sul tatami.

Tra le grandi protagoniste della manifestazione è rientrata Sara Micera del 2010 che, nei -46kg Junior, ha trionfato al termine di un percorso impeccabile e ha trovato conferma tra le promesse in ascesa del taekwondo tricolore dopo che, nel 2024, aveva conquistato la medaglia d’argento ai campionati nazionali dei Cadetti e la medaglia di bronzo ai campionati nazionali per rappresentative regionali. Il secondo oro è merito di Lorenzo Franchi del 2009 che si è imposto nei -55kg Junior e che ha mostrato le capacità necessarie per combattere in un contesto internazionale. Positive prestazioni, infine, sono state firmate da Mattia Martini nei -59kg Junior e da Francesco Nofri nei -55kg Junior che, pur non salendo sul podio, hanno tenuto testa ad avversari di alto profilo e hanno comunque vissuto una positiva esperienza di crescita umana e sportiva.