Il campione olimpico Orsi alla piscina di Bibbiena

Arezzo, 8 gennaio 2024 – La Piscina di Bibbiena è stata scelta di nuovo dal prestigioso Camp nuoto NESC fondato dai due pluricampioni italiani di nuoto Niccolò Beni e Mirco Di Tora.

Il Camp invernale, che porta a Bibbiena tanti ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia, quest’anno è rappresentato dai due super campioni Marco Orsi e Niccolò Bonacchi. Marco ha un palmares sportivo notevolissimo ovvero due olimpiadi, 44 titoli italiani, 35 medaglie internazionali. Niccolò Bonacchi detiene il record italiano dei 50 dorso. Ha partecipato agli europei vasca corta 2012 e 2013. Con loro in questa edizione invernale del Camp NESC ci sono una ventina di ragazzi e ragazze che hanno passato alcuni giorni in Casentino e soprattutto nella piscina di Bibbiena.

Alcuni anni fa era stata Stefania Primanni – a cui è stata intitolata la piscina – ad attrarre a Bibbiena questo camp di nuoto a livello italiano.

L’Assessora allo Sport Francesca Nassini, che è andata a portare il saluto dell’amministrazione, ha commentato: “Il Camp Nesc è una scuola di nuoto molto prestigiosa che richiama ragazzi da tutte le parti d’Italia. Anche in questo caso Bibbiena ha visto la presenza di tanti ragazzi e delle loro famiglie. Eventi come questo rappresentano una ricchezza per il territorio sia in termini sportivi che in termini turistici. Ringrazio lo staff della piscina per la bella accoglienza riservata agli ospiti che, come sempre, mi dicono di trovarsi molto bene qui a Bibbiena. Un bel modo anche per inaugurare i nuovi lavori interni alla piscina con i quali questo luogo è stato reso più efficiente e più accogliente. Ringrazio Alice Giannini e Erika Corsetti due allenatrici e due promotrici di valore, che portano avanti corsi di livello agonistico e non agonistico e tengono viva la piscina in ogni giorno dell’anno. E’ grazie al loro contributo instancabile che percorsi rinomati come quello del NESC, si continuano a scegliere Bibbiena”.

Il campione e tutor Nesc Marco Orsi commenta: “Portare la nostra esperienza ai ragazzi più piccoli, questo ciò che anima il percorso Nesc di cui stiamo vivendo la progettualità invernale. E’ da anni che frequentiamo questa piscina e per noi rappresenta l’ecosistema perfetto fatto di una accoglienza speciale e una perfetta organizzazione. Ringrazio Alice, Erika e tutti gli allenatori e l’amministrazione comunale che ci fanno sentire sempre a casa”.

L’Assessora allo Sport Nassini conclude: “Sono particolarmente soddisfatta perché in questa occasione gli esperti del NESC hanno trovato una struttura completamente rinnovata e più accogliente. Si è concluso a novembre l’intervento di sostituzione di tutto l’impianto di illuminazione, un intervento che abbiamo potuto fare grazie a un percorso di progettazione e l’intercettazione di fondi messi a disposizione del Ministero con i quali abbiamo potuto concludere un intervento analogo nella palestra di Soci. Alla piscina di Bibbiena questa sostituzione significa moltissimo, come mi hanno detto gli addetti della Associazione Bibbiena Nuoto, perché sta migliorando la fruibilità complessiva degli utenti e degli atleti. Qualche mese fa era stato concluso, sempre qui alla piscina, uno storico intervento di riqualificazione e efficientamento energetico da oltre 500 mila euro, attraverso il quale una struttura così imponente ed energivora, è stata complessivamente resa meno impattante dal punto di vista ambientale ed economico con interventi migliorativi imponenti: coibentazione delle pareti e delle coperture, completa rigenerazione dell’impianto di riscaldamento dell’acqua e degli ambienti con sostituzione della caldaia e degli infissi. L’intervento sull’illuminazione interna si aggiunge e rafforza il progetto precedente aggiungendo un elemento di qualità