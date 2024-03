Arezzo, 19 marzo 2024 – Domenica 24 marzo al palazzetto del tennis di Bibbiena torna “Casentino Fight Night” 4 un evento a carattere nazionale organizzato dall’associazione sportiva Casentino Combat di Soci, patrocinata dal Comune di Bibbiena e sostenuto da Inplaf e da altre realtà del Casentino.

Francesca Nassini Assessore allo Sport commenta: “L’evento è diventato un richiamo importante per atleti e maestri degli sport da combattimento di tutta Italia. In questa quarta edizione credo che sia stato raggiunto un grandissimo livello e siamo fieri di poterlo sostenere e promuovere. Aver dei campioni a livelli molto alti, poter andare in tv in programmi di nicchia molto seguiti, sono traguardi importanti che ci piace festeggiare come comunità”.

L’iniziativa, in programma domenica 24 marzo è incentrata sugli sport da combattimento è uno dei risultati ottenuti da una grande passione, quella del maestro Andrea Voltarelli, campione italiano Full Contact 2011. La squadra sportiva ufficiale della Casentino Combat a.s.d. è il Team Voltarelli, con ben nove atleti di contatto pieno ed una ventina di atleti di light. I principi alla base della filosofia della Casentino Combat emergono anche durante l’evento: rispetto, disciplina, inclusione e socializzazione.

Durante la serata ci saranno 9 mach di professionisti e atleti da tutta Italia.

Ci sarà anche una donna d’esperienza nella rosa dei partecipanti, si tratta di Manuela Innocenti, che gareggerà per il titolo italiano.

L’evento sarà in pieno stile americano, con il ring illuminato, il presentatore che commenta gli incontri, le ragazze sul ring, la musica di ingresso degli atleti con tanto di passerella e fuochi d’artificio, una manifestazione davvero unica.

Andrea Voltarelli commenta: “Una quarta edizione che è il frutto di un grande lavoro. Galà dopo Galà siamo cresciuti e siamo diventati un punto di riferimento nazionale dimostrato anche dal fatto che la serata sarà trasmessa su Sky. La nostra palestra sta formando atleti di altissimo livello e questo ci ripaga degli immensi sforzi fatti in questi anni. Il nostro team è composto da 20 tra ragazzi e ragazze, alcuni dilettanti e altri professionisti. Una di queste è Manuela che ha combattuto in Galà anche internazionali”.