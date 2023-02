Pisa-Perugia 2-1: nerazzurri all’arrembaggio, gli ospiti si fanno rimontare

Pisa, 24 febbraio 2023 – Il Pisa batte 2-1 il Perugia in rimonta e si porta al sesto posto a quota 38. Nel primo tempo determinanti le decisioni arbitrali. Annullati, giustamente, un gol per parte a Morutan e Luperini, poi Santoro al 30' estrae il rosso diretto ad Hermannsson per un fallo su Di Carmine sulla trequarti. Pisa in dieci e sotto di un gol al 38' quando Casasola trasforma un rigore concesso per un tocco di mano di Esteves. Nella ripresa il Pisa la ribalta prima con Morutan, sesto gol in campionato, poi con una prodezza di Marin. Anche il Perugia chiude in 10 per il rosso a Paz. Vittoria meritata per i nerazzurri.