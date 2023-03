Lucchese, solo un pari con l’Ancona, i rossoneri sprecano

Panico in azione

Lucca, 5 marzo 2023 – La Lucchese pareggia una partita che aveva tenuto in pungno per quasi tutto il secondo tempo, grazie anche la superiorità numerica.

Trentesima giornata di campionato e match dal sapore storico tra Lucchese ed Ancona. Prima dell’inizio del match il presidente rossonero Vichi e il consigliere Russo hanno consegnato una maglia con il numero 86 allo storico tifoso Armando Lucchesi che recentemente ha compiuto gli anni. Maraia conferma la stessa formazione che ormai propone da due domeniche.

Ne viene fuori una gara combattuta con poche occasioni da entrambe le parti, con le due formazioni che si affrontano a visto aperto, senza creare pericoli. La prima vera e propria conclusione per l’Ancona arriva al 29’ con Di Massimo, che costringe Cucchietti alla deviazione in angolo.

La Lucchese risponde al 34’ con un bel destro rasoterra di Rizzo Pinna, che si spegne di poco a lato. Il primo tempo si infiamma nell’unico minuto di recupero, con l’Ancona che rimne in dieci uomini per l’espulsione di Preziosi, per un fallo con palla lontana su Panico.

Della punizione si incarica Bruzzaniti, ma Perucchini non trattiene e sulla ribattuta arriva Tiritiello che finisce a terra, ma questa volta l’arbitro fa cenno di proseguire nonostante le proteste rossonere.

La ripresa inizia con la Lucchese in avanti e al 6’ i rossoneri passano in vantaggio con un gran colpo di testa di Panico, al suo primo gol con la Lucchese, che viene pesca da un bel cross di Visconti dalla sisnitra.

I rossoneri riesocno a gestire bene il vantaggio, con l’Ancona che nonostante l’inferiorità numerica prova ad attaccare alla ricerca del pareggio. Al 32’ torna in avanti la Lucchese con Bruzzaniti, che su passaggio di Di Quinzio, per un soffio non trova la porta.

A pochi minuti dalla fine l’Ancona riesce a pareggiare, con Simonetti, che su cross di Lombardi buca la difesa rossone mette la palla alle spalle di Cucchietti. E il match in pratica termina qui, con la Lucchese che può solo recriminare per questo pareggio.

Il tabellino



Lucchese Ancona 1-1



LUCCHESE (4-3-3): Cucchietti; Quirini, Tritiello, Benassai, Visconti; Tumbarello (46’ st Romero), Franco (21’ st Di Quinzio), Mastalli (21’ st Alagna); Rizzo Pinna (21’ st Fabbrini), Panico (38’ st D’Alena), Bruzzaniti. (A disp.: Coletta, Galletti, Ferro, Bachini, Bianchimano, D’Ancona, Merletti, Pirola, Ravasio, De Maria). All. Maraia.



ANCONA (4-3-3): Perucchini; Mezzoni, Camigliano, De Santis, Martina; Simonetti, Gatto (27’ st Lombardi), Prezioso; Petrella (1’ st Basso), Melchiorri, Di Massimo (15’ st Mattioli). (A disp.: Vitali, Pierri, Mondonico, Pecci, Brogni, Barnabà, Fantoni). All. Colavitto.



Arbitro: Marotta di Sapri.



Reti: 6’ pt Panico e 42’ st Simonetti.



Note: angoli 7-4; espulso al 45’ pt Prezioso per gioco pericoloso; ammoniti Franco, Bruzzaniti, De Santis e Gatto; recupero 1’ pt e 3’ st; spettatori 1.647 compresi abbonati.