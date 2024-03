La Lucchese pareggia a Chiavari con l’Entella

Chiavari, 15 marzo 2024 - Si allunga la striscia positiva per la formazione di Gorgone, che dalla trasferta di Chiavari contro la Virtus Entella torna con un pareggio ed un punto che permette di fare un altro piccolo passo in avanti in classifica.

Lucchese schierata con 4-3-3 con Chiorra in porta e difesa composta da Quirini, Tiritiello, Benassai e De Maria. A centrocampo Tumbarello, Gucher, Astrologo, in avanti il tridente formato da Disanto, ex di turno, Yeboah e Rizzo Pinna. Assenti Sabbione, che ha un problema alla spalla, Visconti e Fazzi che lamentano guai muscolari. I rossoneri provano subito a farsi vedere all’8’ con De Maria, ma il suo tiro di sinistro non cala e si spegne alto sopra la traversa.

L’Entella risponde all’11 con un colpo di testa di Corbari, ma l’occasione più pericolosa arriva al 17’. Petermann si incarica di calciare una punizione, serve Corbari in area, che di testa mette sul secondo palo, dove per fortuna dei rossoneri non trova nessun compagno di squadra. Una Lucchese un po' troppo passiva torna in avanti al 20’ con Gucher, che è bravo a girarsi al limite dell’area di rigore, ma il suo tiro di destro va fuori di poco.

Chiude in avanti l’Entella con Petermann, che si gira al limite dell’area di rigore, ma calcia debolmente. Sembra una Lucchese diversa quella del secondo tempo e al 2’ prova subito a farsi vedere pericolosa con Disanto, che prova a servire al centro dell’area di rigore Yeboah, che però non ci arriva per un soffio. Ancora il numero quarantacinque rossonero ha una buona occaione al 20, ma arriva in ritardo sul corss di Gucher. Al 34’ l’Entella passa in vantaggio con Giovannini, ma il direttore di gara annulla per un fuorigioco. Non c’è una reazione della Lucchese ed arriva così questo pareggio che serve a muovere la classifica. E domenica alle 14 al Porta Elisa arriva la capolista Cesena.

Virtus Entella Lucchese 0 - 0

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): De Lucia; Manzi, Bonini, Portanova (30’ st Tomaselli); Parodi, Corbari, Petermann, Lipani, Zappella; Montevago, Giovannini (36’ st Santini). (A disp.: Pardini, Siaulys, Cecchini Muller, Granata, Vianni, Valori, Siatounis, Sadiki, Di Mario Djabi Embalo, Ghio, Faggi, Santini). All. Gallo.

LUCCHESE (4-3-3): Chiorra; Quirini, Tiritiello, Benassai, De Maria (39’ st Alagna); Tumbarello, Gucher, Astrologo; Disanto, Yeboah (37’ st Magnaghi), Rizzo Pinna (39’ st Russo). (A disp.: Coletta, Berti, Perotta, Toma, Fedato, Djibril, Quochi, Cangianiello, Leone, Guadagni). All. Gorgone.

Arbitro: Allegretta di Molfetta.

Note: angoli 2-1; ammoniti Manzi, Portanova e Tomaselli; recupero 1’ pt e 4’ st; serata mite; terreno sintetico, in buone condizioni; oltre duecento i tifosi rossoneri giunti da Lucca; spettatori 2079.

Alessia Lombardi