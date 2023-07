Follonica Gavorrano: Paolo Filippin è il nuovo preparatore atletico

Follonica, 4 luglio 2023 - Si compone di un altro importante tassello lo staff della prima squadra del Follonica Gavorrano. La società presenta infatti il nuovo preparatore atletico Paolo Filippin. E si tratta di un gradito ritorno. Laureato in Scienze Motorie, ha conseguito la laurea magistrale in Scienze Tecniche e dello Sport ed è anche in possesso del patentino Uefa B da allenatore. Ha iniziato la carriera da tecnico con gli Esordienti a Gavorrano, prima di una stagione alla Virtus Maremma. Tornato al Real Follonica, dopo la fusione è entrato nello staff con il compito di seguire il recupero degli infortunati. Classe 1991, nel 2020 è diventato il preparatore atletico dei biancorossoblù, per poi proseguire il suo percorso nello Scarlino Calcio 2020 come collaboratore tecnico e preparatore atletico. Adesso rientra dalla porta principale nel ruolo di preparatore atletico della formazione allenata da Marco Masi, con cui svolgerà il suo lavoro in assoluta sinergia assieme al resto dello staff tecnico. «Sono molto contento di tornare – commenta Filippin – È un ambiente che conosco e in cui sono stato già benissimo. Ritrovo Federico Callai e Marco Niccolini con cui avevo già collaborato, sono sicuro che ci sono i presupposti per fare bene. Ho conosciuto anche il mister e stiamo già programmando il lavoro. Abbiamo già parlato su come intenderà lavorare e come integreremo il piano atletico con programmi di forza, curando al meglio ogni singolo giocatore dalla prevenzione all’eventuale recupero dagli infortuni insieme allo staff. In questo senso c’è già un’affinità lavorativa anche con Matteo Marchi, che conosco molto bene. Non vedo l’ora che inizi la stagione»