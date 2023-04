Il Cenaia vince il campionato e vola in D

Montespeertoli, 8 aprile 2023 – Arriva il lieto fine per la favola Cenaia. Alla squadra del tecnico Macelloni basta il pareggio sul campo del Montespertoli per trionfare con una giornata di anticipo in campionato e volare in serie D.

Al gol di Caciagli al 16’ risponde Tavanti ad inizio ripresa, poi poco altro. Il Cenaia pareggia e dopo il fischio finale resta in campo ad attendere il verdetto di Castelfiorentino-Fratres Perignano.

I rossoblu, alla vigilia del match a -3, escono sconfitti e così Signorini e compagni esplode la gioia.

Parte la festa di una squadra che in estate era stata costruita per fare un buon campionato e giocarsi un posto nei playoff.

Ma dal 27 novembre il Cenaia non ha mai abbandonato la vetta della classifica trionfando in uno dei gironi più difficili degli ultimi anni, con squadre molto forti, di cui alcune, costruite per vincere, di assoluto valore. E così la favola di un paese di 2mila abitanti si conclude nel migliore dei modi. Domenica prossima la passerella al Favilli di Cenaia proprio contro il Castelfiorentino.

Il tabellino

Montespertoli-Cenaia 1-1

MONTESPERTOLI: Pinochi, Mina, Liberati, Conti M., Ciardini, Turini, Marconcini, Veraldi, Tavanti, Maltomini, Sinteregan. A disp. Cicali, Russo, Trapassi, Fiaschi, Raba, Cenni, Del Pela, Lebbiati, Mosti Falconi. All. Sarti.

CENAIA: Baroni, Rossi, Pasquini, Barsotti, Signorini, Benassi, Freschi (71’ Papini), Caciagli, Cosi (57’ Favilli), Pirone (65’ Cutroneo), Penco (65’ Pini). A disp. Badalassi, Desii, Degli Esposti, Gadiaga, Remedi. All. Macelloni.

Arbitro: Stefano Mariani di Livorno

Marcatori: 16’ Caciagli, 48’ Tavanti.