Acf: Recupero della 12° giornata del campionato di Serie B

Arezzo, 20 dicembre 2024 – Recupero della 12° giornata del campionato di Serie B quando a causa dell’impraticabilità del campo del centro sportivo “Il Noce” la gara venne rimandata per impraticabilità del campo.

Ultima gara del 2024 per le amaranto dirette da Ilaria Leoni che occupano attualmente la settima posizione in classifica grazie ai 19 punti conquistati con ancora altre due partite da disputare prima del termine della prima parte di stagione.

PARMA: Fierro, Peruzzo, Masu, Rabot, Pondini, Nichele, Rognoni, Ambrosi, Ferrario, Ferin, Cox.

A disp. Copetti, Lonati, Zazzera, Asta, Mounecif, Requirez, Kajzba, meneghini, Gueguen.

Allenatore: Salvatore Colantuono

ACF AREZZO: Bartalini, Tuteri, Licco (70’ Lorieri), Carcassi, Corazzi (60’ Taddei), Zito, Fracas, Blasoni, Martino, Fortunati (85’ Barsali), Razzolini

A disp. Nardi, Lunghi, Barsali, Bruni, Santini, Prinzivalli, Toomey

Allenatrice: Ilaria Leoni

Angoli: PT 3 – 1, ST 2 – 3

Recupero: PT 3 - 3

CRONACA

1° TEMPO

13’ Ripartenza Parma con Rognoni abile a superare Fortunati. L’attaccante di casa si allunga troppo la sfera e Bartalini si supera in uscita.

24’ Le amaranto tessono trame di gioco interessanti tenendo ottimamente il campo alle quotate avversarie e al 24esimo minuto la discesa di Tuteri porta ad un cross dalla sinistra che trova Carcassi in tuffo in area. L’attaccante prende il tempo ottimamente, ma la palla finisce sulla traversa.

33’ Ancora Parma. Stavolta Ferrario prova a sorprendere Bartalini che devia ottimamente in sulla traversa.

Il primo tempo si conclude con le amaranto che hanno dimostrato solidità difensiva e spregiudicatezza palla al piede, dal canto suo il Parma ha tentato di scardinare la difesa dell’Arezzo senza trovare però mai il giusto pertugio.

2° TEMPO

49’ Calcio di punizione sul secondo palo con Cox brava a prendere il tempo e colpire di testa in aria con la palla diretta all’angolino sinistro difeso da Bartalini. Lo stesso portiere si esalta con una parata in grande stile.

50’ Ancora Parma, ancora Bartalini. E’ sempre l’estremo difensore amaranto – oggi in maglia verde – ad esaltarsi e a dire ancora una volta no al Parma.

58’ Gol Parma. Le padrone di casa conquistano palla a centrocampo e con una transizione veloce portano Ferrario in area a tu per tu con Bartalini. L’attaccante gialloblù di sinistro trafigge l’attaccante aretino. 1-0

67’ Ancora Parma, ancora Ferrario. Stavolta però l’attaccante difetta nella mira a tu per tu con Bartalini.

68’ L’Arezzo cambia modulo e si propone con 4-2-4. Discesa di Carcassi abile a superare due avversarie e a servire un pallone a centro area. La deviazione della difesa del Parma è provvidenziale. Le amaranto portano pressione alle padrone di casa con due calci d’angolo consecutivi ed una mischia che non arride all’ACF.

70’ Le squadre stanche si allungano e creano occasioni. Stavolta Kajzba si presenta in area, ma Bartalini ancora una volta dice no tenendo la partita in equilibrio.

77’ L’Arezzo spinge e ci crede. Stavolta è Lorieri a crossare ottimamente in mezzo trovando due compagne a centro area. Si incarica della battuta in movimento Zito che viene murata da Fierro. Occasione ghiottissima.

78’ Ancora Arezzo. Stavolta è Blasoni che tenta l’aggancio in area. Purtroppo perde il tempo giusto ed il suo destro finisce alto.

81’ Il Parma ci riprova con Kajzba, ma il risultato non cambia perché difetta nella mira.

Prestazione gagliarda delle citte allenate da Ilaria Leoni che avrebbero meritato di più in questo recupero di campionato. La formazione amaranto termina questa fase di stagione in settima posizione.