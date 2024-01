A San Giovanni Valdarno il torneo open di tennistavolo

Arezzo, 31 gennaio 2024 – Sabato 3 e domenica 4 febbraio, nella palestra del palazzetto di via Genova, si svolgerà il torneo open di tennis tavolo a San Giovanni Valdarno, organizzato dall’Associazione sportiva dilettantistica tennis tavolo Valdarno con il patrocinio del comune di San Giovanni Valdarno. Una gara toscana aperta anche ad atleti ed atlete provenienti dalle regioni limitrofe. Le sfide nelle due giornate interessano gli sportivi che vanno dalla sesta alla terza categoria; si inizia la mattina alle 9 per poi riprendere nel pomeriggio dalle 14,30.

Il tennistavolo ha una grande tradizione in Valdarno, tanto che l’Associazione sportiva dilettantistica tennistavolo Valdarno vanta oltre 50 iscritti di tutte le età. Nata il 10 dicembre 1971 con il nome di “Gruppo sportivo biancazzurro”, ha ottenuto, negli anni, tantissimi risultati tra singoli, doppi e squadra: dal 1978 al 1988 ha collezionato 16 titoli nazionali, convocazioni in nazionale giovanile e anche convocazioni nella nazionale assoluta. In particolare Lorenzo Nannoni, figlio dell’attuale presidente Vivaldo, ha fatto parte, fin da giovane, della nazionale assoluta e ha conquistato 34 titoli dalle categorie giovanili all’assoluto. Dal 2005 è allenatore della nazionale italiana.

“E’ un piacere – le parole del sindaco Valentina Vadi – poter ospitare a San Giovanni Valdarno un evento così prestigioso. Saranno due giorni all’insegna dello sport, del divertimento e della condivisione, con persone di tutte le età tutte accomunate dalla grande passione per tennis da tavolo. Ringrazio il TennisTavolo Valdarno che da tanti anni opera nel nostro territorio, educando le giovani generazioni ai valori dello sport e della socialità e che è riuscito, negli anni, a portare alcuni importanti campioni a livello nazionale”.

“Proprio la passione dei nostri concittadini per questa particolare e coinvolgente attività – ha aggiunto il presidente dell’associazione sportiva dilettantistica tennistavolo Valdarno Vivaldo Nannoni – ha fatto sì che si creassero contesti giusti per la realizzazione di eventi attesi e importanti come questo. Il tennistavolo è adatto a tutti e sono tanti i benefici che porta a livello psicofisico: aiuta la coordinazione oculo/manuale, la concentrazione, apporta benefici all'apparato cardiovascolare, favorisce la muscolatura dei polsi, della schiena, delle braccia, delle gambe ed è un ottimo rimedio contro lo stress”.

Appuntamento quindi sabato 3 e domenica 4 febbraio dalle 9 di mattina nella palestra del palazzetto di via Genova.