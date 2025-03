OpiPrato con vista sulle mura. Pizza, cocktail e sushi di carne. La contaminazione che convince

Lo scenario parla già da solo. A ridosso delle mura antiche della città, c’è OpiPrato, il ristorante specializzato nella creazione di pizze gourmet e nel sushi di carne, che strizza l’occhio ai cocktail e ai vini naturali grazie alla grande selezione presente. Non un locale qualunque per Prato che in fatto di gastronomia non ha nulla da invidiare. Luca Santeramo, 42 anni, dopo un passato nel commercio ha deciso per un cambio di rotta prima aprendo un cocktail bar e adesso con OpiPrato in piazza San Marco. I punti di forza? Le pizze e il sushi di carne. Una novità che Santeramo ha portato a Prato dopo averla sperimentata a Torino. Da qui l’idea di trasferire nei classici roll di alga invece del solito salmone o tonno, i prodotti della terra: dalla salsiccia di Colonnata, a quella senese, dalla fassona, alla mortadella di Prato. Riso, alga e carne. Un trionfo per il palato anche a giudicare dall’apprezzamento che, soprattutto i giovani, hanno dimostrato per il menù firmato da Santeramo. E poi le pizze, realizzate con un metodo unico, con una lavorazione lunga 80 ore per conferire leggerezza e alta digeribilità. Quando si parla di pizza, la mente va inevitabilmente alla tradizione. Eppure, Luca Santeramo ha deciso di interpretarla in modo originale, spingendosi oltre la semplice valorizzazione della classica pizza napoletana o margherita.

Le sue creazioni, pur mantenendo un legame forte con la tradizione, sono improntate su un processo creativo che non teme contaminazioni e audacia. Una pizza gourmet che esce dai soliti schemi, con impasti integrali, farine biologiche e lievito madre, creata insieme al pizzaiolo e braccio destro Francesco Porrà. Punto di forza tanto da ambire alle pregiate forchette della guida del Gambero Rosso, che promette Santeramo, arriveranno a breve. «La pizza è il nostro punto di forza, la realizziamo con quattro diversi impasti, quella più innovativa l’abbiamo chiamata sofisticata e prevede tre diverse cotture, quando si mangia risulta leggerissima», dice. Spazio anche al gluten free per chi è intollerante la scelta è varia, non solo l’impasto della pizza ma anche una selezione di dolci e altre proposte adatte a chiunque. «Grazie alla collaborazione con Marco Serri, uno dei migliori barman della città abbiamo creato abbinamenti di cocktail ai piatti, un modo divertente di approcciarsi al cibo. Creazioni appositamente realizzate per il nostro menù oltre ad avere una grande selezione di vini naturali che sono la mia passione», aggiunge il titolare. Il venerdì declinato ai giovani, il sabato più spazio alle famiglie: il locale da 150 posti è aperto tutti i giorni a cena. Se la pizza rappresenta la passione per la tradizione italiana, il sushi di carne è la vera innovazione che ha fatto parlare di Luca Santeramo. Proponendo un accostamento unico tra la cucina giapponese e il mondo della carne, Santeramo ha creato una fusione di sapori che sembra non avere precedenti. La particolarità del sushi di carne sta nel fatto che riesce a fondere il meglio delle due cucine, offrendo una proposta gastronomica completamente nuova e al contempo raffinata. A differenza del sushi tradizionale, che sfrutta il pesce crudo, Santeramo utilizza carne che viene trattata in modo da esaltarne i sapori senza mai stravolgerne la qualità. Il successo di OpiPrato non si limita alle innovazioni culinarie, ma risiede anche nel concetto stesso di ristorante. Santeramo ha creato un ambiente accogliente e dinamico, che incarna perfettamente il suo spirito imprenditoriale. Il locale, con un design moderno e raffinato, è concepito come un luogo dove ogni dettaglio è pensato per far vivere un’esperienza gastronomica unica. Ogni aspetto del ristorante riflette la filosofia di Luca: combinare l’eccellenza culinaria con la funzionalità e il comfort. OpiPrato è l’esempio di come la gastronomia possa essere un luogo di sperimentazione e di unione di culture diverse e i roll di carne ne sono un esempio: un segno tangibile di come il cibo possa essere sia tradizione che innovazione, un’arte che sa evolversi senza mai dimenticare le proprie radici.

La storia

Dalle feste private alle cene

Il locale OpiPrato è in piazza San Marco. Dopo una gestione condivisa, da tre mesi Luca Santeramo, 42 anni, è il titolare dell’attività specializzata in pizze e sushi di carne oltre ad una grande attenzione per cocktail e per i vini naturali. Non solo cene «Siamo anche pronti a trasformare gli eventi speciali dalle comunioni ai battesimi, dai compleanni alle cerimonie private, in memorabili feste gastronomiche», dice il titolare. Oltre 150 i coperti possibili.