Il tempio del vino è To Wine. Mille etichette nella cantina «Qui è un viaggio di sapore»

Lungo viale della Repubblica, si trova un angolo di passione, eleganza e tradizione: il ristorante enoteca To Wine. Nato nel 2012 come enoteca, il locale è cresciuto nel tempo, evolvendosi in un piccolo ristorante che offre un’esperienza gastronomica unica, dedicata agli amanti del vino e della buona cucina. Il titolare, Gionni Bonistalli, sommelier esperto e insegnante Fisar, ha seguito il suo cuore, e dopo il diploma come perito tessile, ha deciso di intraprendere una carriera completamente diversa, aprendo un locale che fosse la perfetta sintesi tra la sua grande passione per il vino e l’amore per l’ospitalità. «Abbiamo aperto nel 2012 prima come enoteca e poi ci siamo evoluti ampliando lo spazio e proponendo anche cucina», dice. «Un modo per dare un’esperienza completa ai clienti che possono venire per un pranzo veloce o per trascorrere una serata piacevole». Con una capienza di 30 posti a sedere, To Wine è un piccolo rifugio dove ogni dettaglio è pensato per offrire un’esperienza intima. L’atmosfera accogliente rende il locale ideale per una serata tranquilla o per un incontro tra amici, in un ambiente dove la qualità dei prodotti e la conoscenza del vino sono al centro di tutto. L’elemento distintivo di To Wine è, senza dubbio, la sua incredibile selezione di vini: oltre 1000 etichette provenienti da tutta Italia e da diverse parti del mondo, con una particolare attenzione alla qualità e alla storia di ogni bottiglia. Una delle vere passioni di Bonistalli è lo champagne, che rappresenta una delle pietre miliari del suo repertorio. Ogni bottiglia di champagne, accuratamente selezionata, è una testimonianza del suo impegno nella ricerca e nell’offerta di prodotti esclusivi e pregiati. Il locale offre una vasta gamma di vini e distillati, dai più tradizionali ai più innovativi, per soddisfare i palati più esigenti e accompagnare piatti raffinati. «Prato è una città che sa apprezzare la qualità e che premia le scelte imprenditoriali fatte con passione», aggiunge il titolare. «Ai pratesi piace mangiare bene e piace bere il vino buono», sorride. La cucina è curata, i piatti sono ricercati: dalle acciughe del Cantabrico al foie gras, ai piatti creati in base alla stagionalità sia di pesce che di carne per dare un’offerta completa. «Nel tempo abbiamo ricevuto tanti riconoscimenti e questo è un valore aggiunto - spiega il titolare -. Siamo stati citati da tante riviste specializzate, dietro all’offerta dei prodotti c’è una grande ricerca di vitigni proprio per questo organizziamo anche tante serate a tema e degustazioni per dare un servizio originale». Le serate a tema e le degustazioni sono uno degli appuntamenti più attesi da chi frequenta To Wine. Anima del ristorante, un’occasione per esplorare nuove etichette, scoprire combinazioni insolite e imparare a conoscere meglio il mondo del vino. Durante queste serate, Bonistalli, grazie alla sua esperienza di sommelier, guida i partecipanti in un viaggio sensoriale tra i profumi e i sapori, raccontando le storie dietro ogni bottiglia e suggerendo abbinamenti gastronomici che esaltano ogni sfumatura del vino. Per conoscere nel dettaglio le proposte basta consultare i social del locale Facebook e Instagram. Aperto a pranzo dal lunedì al venerdì e a cena dal giovedì al sabato, il locale è meta di tanti pratesi e non solo. «Abbiamo fatto la scelta di aprire a cena solo nel fine settimana perché ci dedichiamo anche ad attività collaterali - spiega - organizziamo eventi privati, feste, battesimi a domicilio, un servizio apprezzato. Del resto oggi per stare sul mercato bisogna cercare di essere sempre competitivi e adattarsi alle esigenze della clientela». La selezione di piatti proposti dalla cucina di To Wine è perfettamente in linea con la filosofia del locale: menù semplice, ma ricercato, preparato con ingredienti freschi e di stagione, capaci di esaltare al meglio i vini selezionati. Ogni piatto è pensato per essere accompagnato da un vino specifico, in un gioco di sapori e armonie che lascia sempre il segno. Una cucina mai invadente, che si fa protagonista nel momento giusto, creando il giusto equilibrio di sapori.

La storia

Da enoteca a ristorante chic. Il passo vincente di Bonistalli

To Wine

