Una porta verso l'alto: qui si impara anche a... volare

Situata nei pressi del Comune di Borgo San Lorenzo, a soli 2 km dal centro, l'Aviosuperficie Collina è un gioiello nel cuore del Mugello. Immersa nella verde vallata, questa struttura ospita aerei da turismo, ultraleggeri e alianti. Le principali attività comprendono la Scuola di Volo A.S.D. "Aldo Modi" per il Volo da Diporto Sportivo (VDS) e la scuola di volo a vela. L'aviosuperficie, ubicata a Figliano, Borgo San Lorenzo, dista solo 13 km da Villa Campestri Olive Oil Resort. Il campo di volo è operativo nei weekend e durante i giorni festivi, accessibile senza prenotazione. Per volare è necessario avere almeno 12 anni. Presentarsi nel primo pomeriggio permette di sfruttare le migliori condizioni di veleggiamento, muniti di occhiali e cappello per proteggersi dal sole. I voli vengono effettuati su alianti biposto, dove un pilota esperto accompagna il passeggero, garantendo sicurezza e serenità. Il volo, che dura circa mezz'ora, offre una vista mozzafiato delle vallate del Mugello grazie al tettuccio trasparente dell'aliante. Le modalità di volo variano: da alte quote, oltre i 2.000 metri, sfiorando le nubi, a voli a bassa quota sopra le creste degli Appennini. Durante il volo è possibile scattare fotografie o registrare video, a condizione che le apparecchiature siano di dimensioni contenute. All'interno dell'Aeroclub è presente anche una scuola di pilotaggio per alianti, riconosciuta dall'Ente Nazionale Aviazione Civile. Per ottenere il brevetto di pilota sono necessarie almeno 13 ore di volo e 40 decolli.