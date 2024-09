Il cammino in Coppa Italia

Chiuso il girone d’andata in Serie A in ottava posizione, l’Estra Pistoia approda alla Final Eight di Coppa Italia per la seconda volta nella sua storia (la prima nel 2016, ko al primo turno con Trento). All’Inalpi Arena di Torino i biancorossi di coach Brienza gettano il cuore oltre l’ostacolo, giocando alla pari contro i quotati orogranata. La squadra di Brienza risponde, colpo su colpo, alle folate offensive di Spissu e Tucker. Nel terzo quarto arriva però lo strappo decisivo della Reyer, trascinata dal canadese Wiltjer che mette a segno 10 punti di fila. L’Estra accusa il colpo e i veneti ne approfittano vincendo il match 86-71. Ai biancorossi non bastano i 20 punti di un ispirato Moore.