Come riscoprire la viticultura: nuove tecniche e vini inediti

Nel Mugello, la coltivazione delle vigne vanta una lunga tradizione che risale al Rinascimento, periodo in cui i vini locali erano tra i più apprezzati. Negli anni Duemila la viticoltura mugellana ha conosciuto una nuova era di prosperità, grazie all'adozione di moderne tecniche agronomiche e alla passione delle aziende agricole. Ai vitigni tradizionali come Sangiovese e Trebbiano, si sono aggiunti Merlot, Pinot Nero, Chardonnay e Sauvignon, portando a una diversificazione che ha elevato la qualità dei vini. Oggi, i produttori del Mugello ricevono riconoscimenti nelle principali guide nazionali, attestando la rinascita di una tradizione enologica che unisce storia e innovazione. Sui terreni collinari, la cura nella selezione delle uve e l'invecchiamento in botti di rovere hanno dato vita a vini dai profumi intensi e gusti armonici.