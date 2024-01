Scuole Benci e Micheli: "Planisfero vivente. Le fragilità diventano idee e punti di forza"

"Una scuola, molte culture, una comunità" è il titolo del progetto che coinvolge le scuole Benci-Borsi e le Micheli-Bolognesi, quelle dove la multiculturalità fa la differenza. Il progetto, in realtà, fa parte delle 23 azioni finanziate con il bando nazionale ’Vicini di scuola’. A Livorno ci sono 14 partners tra associazioni, imprese e istituti nell’ambito della cultura, del sociale e dello sport coordinate dalla cooperativa sociale Cuore Liburnia. Coinvolti bambini tra i 6 e i 13 anni per trasformare le fragilità di un contesto sociale particolare in una realtà innovativa e ricca di stimoli. Focus sulle scuole Benci che, negli ultimi anni, hanno visto un incremento degli studenti stranieri che hanno raggiunto quasi la metà della popolazione scolastica. "Una scuola, molte culture, una comunità" consentirà alle Benci di diventare un vero e proprio polo culturale. Il progetto è stato presentato dall’assessore Libera Camici "è un esempio di scuola che cammina e si integra bene nel territorio. Le Benci e le Micheli sono un planisfero vivente e questo progetto dà il via al primo polo culturale della città". Simona Michel, dirigente delle Benci, sottolinea come grazie ai contributi del ’Fondo per il contrasto delle povertà educative minorile’ si riesce a potenziare quello che la scuola sta già facendo da anni. Perché qui, ogni mattina, si parlano diecilingue diverse, una vera e propria intercultura dove si punta al potenziamento dell’italiano.

Anche i quartieri nord, ricorda Cecilia Semplici dirigente delle Micheli, si sono trasformati negli anni e questo nuovo progetto permetterà ai bimbi di esprimere il meglio di loro stessi. Ecco che attraverso le azioni messe in campo dalla cooperativa Cuore con la testimonianza di Morgana Puccinelli si punta ad arrivare alle famiglie, rivelando dunque la vera potenza di una sfida che guarda lontano. Queste le azioni previste: arte e teatro con bambini e famiglie; educazione allo sport a partire dal basket come sport aggregativo: le squadre si alleneranno a scuola e disputeranno un torneo finale. Doposcuola rafforzativo in lingua inglese con la collaborazione degli studenti del liceo Cecioni. Altre attività: storytelling, digital storytelling: imparare a raccontare una storia in digitale attraverso tool innovativi con giochi didattici per migliorare l’apprendimento. Saranno organizzati itinerari guidati per conoscere la storia della città con tappe nei musei e nelle biblioteche. All’interno delle Benci dunque sorgerà un vero e proprio polo culturale capace di implementare i servizi di prossimità nei quartieri con laboratori culturali e ricreativi. Soggetti coinvolti: cooperativa Cuore Liburnia, Asd L’Orto degli Ananassi; associazione culturale Pilar Ternera; Cesdi; Il Grattacielo; Centro mondialità Sviluppo Reciproco; Itinera; Libertas Liburnia Basket; Mezclar 22 Aps; Nuovo Futur;, Robocode; Simurg Consulenze.