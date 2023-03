Farcom è in prima linea "Al servizio delle persone"

La pandemia, con tutti i suoi effetti, ha dato un ruolo ancora più centrale alle farmacie. E, sul territorio pistoiese, Farcom Spa rappresenta un’autentica eccellenza tanto da avere un fatturato che supera i 17 milioni e che, dallo scorso anno, ha un nuovo amministratore unico con l’arrivo di Sandra Palandri. E fra gli obiettivi da perseguire, partendo dalla solidità attuale, c’è quello di essere sempre più vicini ai pazienti per fornire il maggior numero di servizi a chi ne ha maggiormente bisogno. "Per la farmacia che mi immagino – spiega la dottoressa Palandri – ci sono cinque punti sui quali bisogna investire maggiormente: la dispensazione del farmaco per una sinergia massima con tutti gli attori in campo, potenziare la fruizione dei servizi amministrativi nei nostri locali (ritiro referti, ticket, cambio medico oltre che il Cup già presente), la telemedicina per alleggerire le liste d’attesa. E poi i servizi cognitivi pensando, per esempio, al monitoraggio dell’aderenza per i pazienti cronici e, come visto durante la pandemia, la forza che possiamo avere in termini di vaccinazioni e tamponi".

In questo compito Palandri è affiancata dalla coordinatrice delle farmacie, Maria Pia Filoni, e dalla communication specialist, Beatrice Baldi. "Il fatturato 2021 è stato importante – prosegue Sandra Palandri – ed anche quello del 2022 lascia prospettive di tenuta anche se è cambiata la sua composizione: in calo l’ambito legato al Covid, è tornata a salire la prescrizione mutualistica e degli altri servizi forniti che danno un ricavo più certo e solido. Altri ambiti di lavoro molto importanti sono la spedizione delle ricette in convenzione così come la risorsa più importante è quella dei dipendenti ai quali è stato distribuito un premio di risultato di 40mila euro con l’aggiunta di uno da 60mila per l’impegno dimostrato durante la pandemia".

Ci sono, però, anche altri ambiti dentro i quali FarCom si sta muovendo come il legame col territorio ed iniziative green. "Il bando che prepariamo per i progetti socio-sanitari in arrivo dal volontariato ha sempre un successo più grande – conclude Palandri – visto che sono stati premiati 49 progetti unitamente agli 86mila euro dell’Art Bonus. Per quel che concerne il contenimento dei consumi, infine, sono stati installati pannelli fotovoltaici sui tetti delle nostre strutture, c’è la progressiva sostituzione delle lampadine coi led e la colonnina elettrica per ricarica auto nel parcheggio della Farmacia 2 di via Manzoni". Saverio Melegari