Estate, ecco i ’vini bagnanti’. Degustazioni e 50 vignaioli su un chilometro spiaggia

Per la prima volta, il 22 giugno, una degustazione al tramonto che si svolgerà lungo la suggestiva costa della Toscana, offrendo uno scenario unico per accogliere 50 vignaioli sulla spiaggia privata del resort Riva degli Etruschi.

Un format unico, nato dalla collaborazione tra Riva degli Etruschi e Vini Migranti che unisce la bellezza della costa e della spiaggia toscana al mondo del vino. Quest’evento, che ospiterà un massimo di 400 partecipanti, offrirà l’opportunità di vivere un’esperienza indimenticabile. Con il costo del biglietto di 15 euro, i partecipanti potranno degustare e acquistare etichette di straordinaria qualità. L’obiettivo principale dell’evento “Vini Bagnanti” è creare un’esperienza indimenticabile che celebri il territorio attraverso il mondo del vino. L’impegno che Riva degli Etruschi mette nel preservare e valorizzare il territorio circostante, viene rimarcato dalle partnership significative con entità di spicco come l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, costola universitaria di Slow Food. Il recente accordo per l’inserimento del patrimonio enologico di Riva degli Etruschi nella Banca del Vino di Pollenzo è un chiaro esempio dell’impegno nel promuovere la sostenibilità e valorizzare i prodotti locali. Questo costituisce un passo significativo che vede il resort inserirsi in un progetto firmato

dall’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, volto a preservare la memoria storica del vino italiano, selezionando, stoccando e conservando, i migliori vini della penisola.

"L’evento organizzato da Riva degli Etruschi”, spiega il sindaco di San Vincenzo, Paolo Riccucci, “rappresenta la possibilità di coniugare al meglio la bellezza e il fascino del nostro territorio con le eccellenze enologiche che arriveranno da tutta Italia e non solo il prossimo 22 giugno. Vini Bagnanti sarà dunque un’esperienza suggestiva per valorizzare i prodotti della terra e la sostenibilità ambientale, in una cornice come il nostro litorale che altro non potrà fare che mettere ancora più in evidenza l’evento. Un’esperienza unica che siamo lieti venga organizzata a San Vincenzo. Ringrazio la Direzione di Riva degli Etruschi".

Luca Filippi