Lezioni, laboratori e stage nelle aziende partner

Progettare il futuro, guardando alle opportunità del mondo del lavoro nelle nuove tecnologie. I corsi di ITS Prime sono rivolti a giovani che desiderano ottenere una formazione post-diploma altamente specializzata e professionalizzante. Le lezioni teoriche e pratiche sono tutte condotte da docenti aziendali e professionisti e prevedono focus su soft skills come team working, problem solving senza tralasciare la creatività.

Tutti i corsi hanno durata di 2 anni, da ottobre a luglio per circa duemila ore suddivisi in lezioni in aula e laboratorio e stage. Parliamo di 700-800 ore di stage in azienda nel secondo anno che anticipano colloqui con aziende partner per la miglior collocazione post-studio con ’learning by doing’ e possibilità di assunzione anticipata.

Al termine del percorso formativo è previsto un esame di Stato che comprende una prova scritta, una tecnico-pratica e una prova orale con discussione della tesina prodotta in occasione dello stage. Vi sono anche programmi di mobilità internazionale per migliorare le qualifiche e l’occupabilità dei giovani e tante opportunità di studio e stage all’estero per studenti, docenti e staff.

Il titolo finale è un Diploma di Specializzazione per le tecnologie applicate rilasciato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (V livello EQF-European Qualification Framework). Europass diploma supplement per la circolazione in ambito nazionale ed europeo con riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU).

In tema di orientamento, i prossimi open day (on line) sono fissati per il 2 e l’11 luglio, mentre gli appuntamenti in presenza invece sono in programma il 18 e il 29 luglio. Ogni altra info su corsi e informazioni sull’Istituto sul sito www.itsprime.it