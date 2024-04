Il saluto del presidente Barsotti “Un evento unico per richiamo e affluenza di turisti e visitatori“

"Quest’anno il calendario ci impone la soluzione di dedicare soltanto un giorno e mezzo alla manifestazione, poiché diversamente avremmo chiesto un grosso impegno ai nostri espositori. Con queste due date speriamo quindi di aver colto una modalità che possa conciliare l’impegno con l’opportunità, nella giusta misura. Con orgoglio, posso già affermare che i dati della partecipazione di aziende e venditori ci testimoniano che anche quest’anno tutti hanno confermato la fiducia nella validità della manifestazione e della visibilità che questa offre. Questo 2024, però, ci fa riflettere sul futuro del nostro evento. Guardare al passato è complicato, non è un’operazione che si può compiere spensieratamente, al contrario, proiettarsi direttamente in avanti cercando di anticipare i trend del momento può essere divertente e motivare a rimettersi subito in gioco. Due facce della stessa medaglia. In un mondo in costante movimento, ci troviamo di fronte all’inesorabile verità che si può riassumere in una semplice frase: ‘Non c’è più tempo‘".

"Il contesto internazionale, già fragile a causa degli shock senza precedenti occorsi negli ultimi anni, appare più instabile e incerto in seguito alla spinta inflazionistica e le prospettive poco rassicuranti per l’anno in corso. I mercati delle materie prime energetiche sono esposti alle nuove tensioni geopolitiche che i conflitti in essere potranno accendere. Ne stiamo percependo gli effetti più da vicino poiché ogni giorno colpisce anche le nostre realtà territoriali, un tempo indenni da queste dinamiche. A essere colpite sono soprattutto le piccole imprese, l’artigianato, il commercio, proprio quelle piccole aziende che sono da sempre i nostri ospiti e allo stesso tempo il motore della Manifestazione del I° Maggio a Fornaci. Quindi, proprio in questi ultimi anni di difficoltà ci siamo resi conto dell’importanza e dell’unicità del nostro spazio espositivo, a cui nessun partecipante, anche dovendo ridurre i propri costi, intende rinunciare".

"Ci sentiamo, da una parte, molto orgogliosi di aver creato un evento che ormai gli espositori stessi riconoscono essere rimasto unico nella nostra provincia per richiamo e affluenza di visitatori, avendo superato anche altre realtà fieristiche un tempo importanti. Dall’altra, ne sentiamo la responsabilità, che cerchiamo di portare avanti confermando ogni anno i servizi e le offerte che hanno sempre riscosso più successo e sforzandoci di aggiungere qualche piccola novità sempre diversa e innovativa".

"Detto ciò, eccoci di nuovo impegnati nell’allestimento di questa edizione, con lo stesso spirito e con lo scopo ben preciso di attrarre visitatori da tutti i paesi limitrofi, per vedere vie e piazze di Fornaci brulicanti di persone e creare un’atmosfera di serenità e divertimento. Benvenuti a Fornaci".