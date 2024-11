Troppa Torres per la Pianese, a Sassari finisce 3-0

Sassari, 2 novembre 2024 – Si ferma a Sassari la striscia positiva della Pianese (3 vinte e 2 pari nelle ultime 5), sconfitta da un’ottima Torres con un passivo finale però un po’ troppo pesante per quello che si è visto in campo. Le zebrette infatti avevano iniziato piuttosto bene la sfida: al 4’ Odjer imbuca verso Mignani, la difesa sarda chiude. Fischnaller fa da sponda a Liviero che col destro calcia di prima intenzione, Boer compie un miracolo. L’estremo difensore non può però nulla sull’angolo seguente, quando Dametto raccoglie un pallone vagante in area e sigla l’1-0. Con il passare dei minuti i bianconeri conquistano campo e fiducia e al 34’ Frey tenta un’incursione in area ma viene fermato sul più bello da Dametto.

Al 37’ Chesti lancia dalle retrovie a premiare la corsa di Mignani, contenuto però bene da Fabriani. Sul ribaltamento di fronte, Varela sprinta e tenta la conclusione da dentro l’area, ma la sfera sfila sul fondo controllata da Pacciardi. L’occasione più importante di marca amiatina arriva invece al 43’, quando Odjer da dentro area, ben servito da Mignani, non riesce a inquadrare lo specchio. Nel secondo tempo Remy pesca Mignani, anticipato all’ultimo da Zaccagno. Torna a farsi vedere su palla inattiva la Pianese: Pacciardi serve in area Sorrentino che fa da sponda per Falleni, l’attaccante si gira e col sinistro per un soffio non trova lo specchio.

Poco prima della mezzora arriva però il 2-0: Diakite svetta più in alto di tutti su un corner e sigla il raddoppio che chiude di fatto il match. Nel finale un pasticcio tra Boer e Boccadamo concede il definitivo 3-0 con una rete da distanza siderale del neo entrato Scotto. Ora qualche giorno di riposo per i bianconeri dopo un impegnativo tour de force. Si torna infatti in campo domenica 10 novembre a Piancastagnaio contro la Vis Pesaro.

TORRES – PIANESE 3-0

TORRES (3-4-2-1) Zaccagno; Dametto, Antonelli, Fabriani; Zecca (18’st Zambataro), Mastinu, Brentan (31’st Casini), Liviero (18’st Guiebre); Varela (34’st Scotto), Nanni (18’st Nanni); Fischnaller. Panchina: Petriccione, Petricciuolo, Mercadante, Coccolo, Masala, Idda, Goglino, Giorico. Allenatore Greco.

PIANESE (3-4-2-1) Boer; Remy, Pacciardi, Chesti; Da Pozzo (15’st Boccadamo), Odjer (1’st Simeoni), Proietto (23’st Colombo), Frey (15’st Nicoli); Mignani, Falleni (38’st Capanni); Sorrentino. Panchina: Filippis, Reali A., Mastropietro, Reali S., Spinosa, Indragoli. Allenatore Prosperi.

Arbitro: Sfira di Pordenone (Spagnolo-Della Mea).

Reti: 9’pt Dametto, 29’st Diakite, 49’st Scotto. Ammoniti: Zecca, Nanni, Simeoni.

Spettatori 3513 (8 ospiti). Recuperi: 1 e 4.