Mens Sana, adesso dimentica e rialzati Due trasferte nello spazio di sei giorni

di Guido De Leo

Dopo il ko, davvero molto netto, contro Lucca la Mens Sana torna oggi a lavoro pensando alla doppia trasferta in pochi giorni che la attende. Saranno 80 minuti cruciali per provare ad arrivare nelle prime 12 e quindi nei playoff per i ragazzi di Binella attesi sabato sera alle 21,15 a San Giovanni Valdarno in casa della Synergy e poi, giovedì 30 alle 20,30 a Ponte Buggianese contro Altopascio, avversario diretto proprio nella corsa all’ultima piazza disponibile per la post season. I pistoiesi, che lo scorso anno vinsero a sorpresa i playoff di C Silver, hanno al momento lo stesso record della Mens Sana (9 vinte e 15 perse): per questo il match in programma la prossima settimana in provincia di Pistoia sarà determinante. Ma sarebbe fondamentale arrivare allo scontro diretto vincendo a San Giovanni Valdarno contro una squadra che di punti ne ha ‘solo’ otto ma che ha saputo dare del filo da torcere a molti avversari blasonati nel corso della stagione.

Per la sfida nel Valdarno aretino coach Binella spera fortemente di tornare ad avere il roster al completo dopo alcune settimane condizionate dalle numerose assenze. Se per Lazzeri al momento le certezze sul rientro sono oggettivamente poche la situazione di Buca potrebbe permettere al lungo ex Perugia di tornare a referto dopo due gare ai box. La sua assenza domenica contro Lucca, seppur in una gara in cui il divario con l’avversario è a tratti sembrato oggettivamente nettissimo, si è fatta sentire eccome.