Mazzola Valdarbia Il risultato finale è a reti bianche

MAZZOLA VALDARBIA

0

SIGNA

0

MAZZOLA-VALDARBIA: Cefariello, De Luca (46’ Simi), Gianneschi, Bianchi, Fabbrini, Hoxhaj (63’ Silvestri), Cavallini (81’ Nassi), Cruciani, Bartolini, Baroni (80’ Majuri), Tozzato (59’ Mearini). Allenatore Argilli

SIGNA: Crisanto, Di Biasi (80’ Piampiani), Capochiani, Diegoli, Tempestini, Nencini, Tempesti P., Dallai, Tempesti L., Coppola, Cellai. Allenatore Scardigli

Arbitro Mariani di Livorno.

SIENA – Finisce a reti bianche tra Mazzola-Valdarbia e il Signa dopo una bella gara giocata a viso aperto. Primo tempo con i padroni di casa pericolosi in avvio con Baroni e al 23’ con Bianchi, bravo a svettare su un corner calciato da Cavallini. Ad inizio ripresa ancora una grandissima parata di Crisanto, ancora su Baroni. Neanche sessanta secondi e l’occasione clamorosa capita anche al Signa con Tempesti, palla incredibilmente a lato. Poi altra grande occasione per i fiorentini ma la conclusione incrociata di Cellai colpisce in pieno il palo.