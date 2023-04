La Mens Sana adesso fa i conti con le multe

La sconfitta casalinga contro Agliana ha lasciato qualche strascico in casa Mens Sana Basketball Academy anche da un punto di vista delle sanzioni del giudice sportivo. Il bollettino del giudice sportivo regionale ha sanzionato infatti la società di viale Sclavo di 180 euro per "offese e minacce collettive frequenti del pubblico agli arbitri", di 112,50 euro "per presenza nel campo di gioco a fine gara di una persona non autorizzata e non iscritta a referto" e combina la squalifica del campo di due giornate (provvedimento commutato nel pagamento da parte del club biancoverde della sanzione obbligatoria di 750 euro a partita) per "aggressione commessa da individuo isolato, fuori dal campo di gioco. Un sostenitore attende gli arbitri all’uscita, li offende, li minaccia e rifila un pugno sul cofano della loro auto mentre stavano lasciando l’impianto", così recita il comunicato ufficiale. Sanzionato con due giornate di squalifica anche il giocatore avversario, Lorenzo Bruno Ceriglio, lontano ex, con due giornate per "comportamenti non regolamentari tali da fomentare la reazione del pubblico o dei sostenitori".