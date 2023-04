Asd Shinan protagonista in quel di Signa Il bilancio finale parla di ventidue podi Conquistati 14 ori, 5 argenti e 3 bronzi

Grande soddisfazione lo scorso fine settimana per i risultati degli atleti dell’Asd Shinan Karate Kai che hanno partecipato alle selezioni regionali UISP per il Campionato Nazionale di Karate svoltesi a Signa (in provincia di Firenze) conquistando un medagliere di 22 podi: 14 ori, 5 argenti e 3 bronzi. Nelle selezioni regionali UISP tutti gli atleti partecipanti si sono qualificati e parteciperanno alle finali nazionali di Guastalla (Reggio Emilia) del 6 e 7 maggio. Venendo allo svolgimento delle selezioni ed alle posizioni di podio: primi classificati: Filippo Belli cinture nere seniores kata e kumite – 65 Kg, Riccardo Armini kata cinture nere Amatori B, Angela Salvini kata cinture nere Amatori A, Giorgia Machetti kata marroni cadetti, Pietro Santioli kata marroni cadetti, Giulia Emiliani kata esordienti marrone, Patrizio Melosello verdi-blu, Sara Melosello kata speranze verdi-blu, Simone Pietro Emiliani kata gialle-arancio amatori A, Filippo Del Casino kata gialle-arancio amatori B, Alessia Cencioni kata gialle-arancio cadetti, la squadra giovanile kata marroni e nere formata da Giovanni Bossini, Patrik Stefan Najda, Pietro Santioli, la squadra giovanile kata cinture verdi-blu formata da Giulio Di Renzone, Luigi Fabbrini e Mattia Guerrini. Secondi Classificati: Patrik Stefan Najda kata marroni cadetti, Giulio Di Renzone kata verdi-blu esordienti, Francesco Cicero kata gialla-arancio cadetti, Asia Martina kata gialle-arancio cadetti, la squadra giovanile kata verdi-blu formata da Lucrezia Armini, Eva Del Casino e Giulia Morrocchi. Terzi classificati: Giovanni Bossini Giovanni kata marroni cadetti, Lucrezia Armini Lucrezia kata verdi-blu esordienti e Mattia Guerrini kata verdi-blu esordienti.